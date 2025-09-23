ذا أثلتيك: أستون فيلا يستعد لإقالة مونشي

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 11:26

كتب : FilGoal

مونشي

يستعد نادي أستون فيلا لإقالة مونشي من منصب المدير الرياضي.

وبحسب ذا أثلتيك فإن أستون فيلا اتخذ القرار بإقالة مونشي لسوء النتائج.

ولم يحقق أستون فيلا أي فوز خلال الموسم الجاري في جميع البطولات.

وخاض أستون فيلا تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري 5 مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وخسر مرتين وتعادل في 3 مباريات.

بينما خسر الفريق من برينتفورد بركلات الترجيح 4-2 في كأس الرابطة.

ويحتل أستون فيلا حاليا المركز الـ 18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط.

وسجل الفريق أول هدف له في بطولة الدوري بعد تعادله مع سندرلاند بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة.

ويتولى المدير الرياضي الإسباني المهمة لأستون فيلا منذ عام 2023.

وحقق مونشي العديد من الألقاب مع إشبيلية خاصة في بطولة الدوري الأوروبي.

وتوج إشبيلية ببطولة الدوري الأوروبي 5 مرات ومرتين بالمسمى القديم كأس الاتحاد الأوروبي.

وحصل مرة واحدة على السوبر الأوروبي ومرتين بكأس ملك إسبانيا.

