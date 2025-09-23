تقرير: المدير الرياضي لـ إنتر يرد على عرض الهلال

رد بييرو أوزيليو المدير الرياضي لإنتر على عرض تولي المنصب ذاته في الهلال السعودي.

وبحسب نيكولو شيرا الصحفي الإيطالي الشهير فإن أوزيليو قرر رفض عرض الهلال للبقاء في النادي الإيطالي.

وكان الهلال قد تمكن في الصيف الماضي من تعيين سيموني إنزاجي كمدير فني للفريق بعد إقناعه بالرحيل عن النيراتزوري.

وحسب التقارير الإخبارية فإن المدرب الإيطالي أراد تواجد أوزيليو معه في الهلال لثقته في قدرة بناء فريق قوي مع الزعيم.

وينتهي تعاقد أوزيليو مع إنتر في صيف 2027.

ويستمر أوزيليو في إنتر منذ عام 1998 وتدرج في المناصب المختلفة حتى وصل للمدير الرياضي في عام 2014.

ورحل المدير الرياضي الإيطالي لمدة عام عن إنتر من 2004 إلى 2005 قبل أن يعود مرة أخرى.

ويحتل الهلال المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 5 نقاط.

بينما يتصدر النصر الترتيب بالعلامة الكاملة بالتساوي مع أهلي جدة.