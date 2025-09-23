مواعيد مباريات الثلاثاء 23 سبتمبر - الأهلي والزمالك.. وبيراميدز ضد أهلي جدة

تستأنف اليوم الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، كما تبدأ الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

حرس الحدود × الأهلي.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.

طلائع الجيش × المقاولون العرب.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.

الزمالك × الجونة.. 8:00 مساء.. 8:00 مساء 1.

الدوري الإسباني

إسبانيول × فالنسيا.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

أتلتيك بلباو × جيرونا.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 7.

إشبيلية × فياريال.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

ليفانتي × ريال مدريد.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

كأس إنتركونتينينتال

أهلي جدة × بيراميدز.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.

كأس الرابطة الإنجليزية

لينكولن سيتي × تشيلسي.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 4.

فولام × كامبرد يونايتد.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 6.

بيرنلي × كارديف سيتي.. 9:45 مساء.

بارنسلي × برايتون.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 5.

ولفرهامبتون × إيفرتون.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 9.

ليفربول × ساوثامبتون.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

كأس إيطاليا

كالياري × فروزينوني.. 6:00 مساء - تطبيق شاهد.

أودينيزي × باليرمو.. 7:30 مساء - تطبيق شاهد.

ميلان × ليتشي.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد وإم بي سي أكشن.

كأس خادم الحرمين الشريفين

جدة × النصر..9:30 مساء - قناة ثمانية.

الوحدة × اتحاد جدة.. 9:30 مساء - ثمانية.

الدوري البرتغالي

بنفيكا × ريو أفي.. 10:15 مساء - الكويت الرياضية.

