الكرة الذهبية - تعرف على كل جوائز حفل "بالون دور"

انتهى حفل الكرة الذهبية "بالون دور" لتقديم جوائز الأفضل في العالم من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وفاز عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا بجائزة أفضل لاعب والكرة الذهبية، بينما جاء محمد صلاح نجم منتخب مصر في المركز الرابعز

عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في العالم ويفوز بالكرة الذهبية

المركز الأول – عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)

المركز الثاني – لامين يامال (برشلونة)

المركز الثالث – فيتينيا (باريس سان جيرمان)

المركز الرابع – محمد صلاح (ليفربول)

المركز الخامس – رافينيا (برشلونة)

المركز السادس – أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

المركز السابع – كيليان مبابي (ريال مدريد)

المركز الثامن – كول بالمر (تشيلسي)

المركز التاسع – دوناروما (مانشستر سيتي)

المركز العاشر – نونو ميدنيش (باريس سان جيرمان)

جائزة أفضل لاعبة - أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة

جائزة أفضل نادي للرجال - باريس سان جيرمان

جائزة أفضل نادي للسيدات - أرسنال

جائزة أفضل هداف للرجال - فيكتور جيوكيريس لاعب أرسنال

جائزة أفضل هداف للسيدات - إيفا بايور لاعبة برشلونة

جائزة أفضل حارس مرمى للرجال - جيانلويجي دوناروما حارس مانشستر سيتي

جائزة أفضل حارس مرمى للسيدات - هانا هامبتون حارسة إنجلترا

جائزة أفضل مدرب للرجال - لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان

جائزة أفضل مدرب للسيدات - سارينا فيجمان مدربة إنجلترا

جائزة أفضل لاعبة شابة - فيكي لوبيز لاعبة برشلونة

جائزة أفضل لاعب شاب - لامين يامال لاعب برشلونة