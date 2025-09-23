بالعلامة الكاملة.. نابولي يفوز بصعوبة على بيزا وينفرد بصدارة الدوري

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 00:23

كتب : FilGoal

نابولي ضد بيزا

حقق نابولي الفوز على بيزا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا بالجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

الفوز رفع رصيد نابولي للنقطة 12 في صدارة جدول الترتيب محققا العلامة الكاملة حتى الآن بفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد بيزا عند نقطة واحدة في المركز الـ 19.

تقدم نابولي بالهدف الأول في الدقيقة 39 عن طريق بيلي جيلمور.

وتعادل مبالا نزولا في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

وعاد نابولي للتقدم في الدقيقة 73 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء عن طريق ليوناردو سبينازولا.

وأضاف لورينزو لوكا الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة 82 مستغلا تمريرة من سكوت مكتومناي ليسدد كرة مباشرة من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

وقلص بيزا الفارق في الدقيقة 90 عن طريق لوران بعد خطأ دفاعي ولكن الهدف لم يكن كافيا لعودة الفريق في المباراة.

وسيلعب نابولي مباراته المقبلة ضد ميلان يوم الأحد 28 سبتمبر الجاري، بينما يلتقي بيزا مع تورينو يوم الخميس.

الدوري الإيطالي نابولي بيزا
