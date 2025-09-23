الكرة الذهبية - للعام الثالث تواليا.. بونماتي أفضل لاعبة في العالم وسيطرة برشلونة
الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 00:18
كتب : FilGoal
توجت أيتانا بونماتي لاعبة فريق برشلونة بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2025.
وتم الإعلان خلال حفل جائزة بالون دور المقامة في فرنسا.
وحصلت لاعبة الوسط على الجائزة للعام الثالث تواليا.
وسيطر برشلونة على عدد من الجوائز.
وجاء الجوائز كالتالي:
أيتانا بونماتي أفضل لاعبة في العالم.
فيكي لوبيز "برشلونة" أفضل لاعبة شابة في العالم.
هانا هامبتون "تشيلسي" أفضل حارسة مرمى في العالم.
سارينا فيجمان "منتخب إنجلترا" أفضل مدربة في العالم.
إيفا بايور "برشلونة" أفضل مهاجمة في العالم.
أرسنال أفضل فريق سيدات في العالم.
