الودية الأخيرة.. منتخب مصر للشباب يفوز على نيو كاليدونيا بثلاثية

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 00:12

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب ضد نيو كاليدونيا

منتخب الشباب يهزم نيو كاليدونيا بثلاثية نظيفة استعدادا للمونديال

فاز منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما على نيو كاليدونيا بثلاثة أهداف دون مقابل.

المباراة كانت هي الودية الأخيرة لمصر قبل المشاركة في كأس العالم للشباب.

تقدم أحمد نائل بالهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 55، وأضاف مؤمن شريق الهدف الثاني في الدقيقة 66.

بينما أنهى سيف خفاجا ثلاثية مصر بهدف جديد في الدقيقة 80.

وجاء تشكيل منتخب مصر في الشوط الأول كالتالي:

الحارس: عبد المنعم تامر.

الدفاع: أحمد نائل – عبد الله بوستنجي – أحمد عابدين – مهاب سامي.

الوسط: تيبو جبريال – أحمد كبابكا – سليم طلب.

الهجوم: عمرو خالد بيبو – عامد عبد الله – محمد هيثم.

وفي الشوط الثاني شارك محمد السيد ومؤمن شريف وأحمد وحيد وعمر معوض وأحمد شرف وعمر خضر وإياس بن عاطف وسيف خفاجا وأحمد وهب.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم للشباب والذي سيقام في تشيلي بداية من يوم 27 سبتمبر المقبل.

وكان منتخب مصر قد فاز على فريق سان لويس بخمسة أهداف دون مقابل في ودية سابقة بتشيلي.

مصر للشباب نيو كاليدونيا
