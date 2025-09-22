الكرة الذهبية - الفرنسي السادس يعادل ميسي.. عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في العالم

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 23:55

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي الفائز بالكرة الذهبية 2025

توج عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وحقق ديمبيلي الدوري والكأس والسوبر في فرنسا، ودوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ باريس سان جيرمان.

وتفوق ديمبيلي على لامين يامال نجم برشلونة، الذي فاز بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في نفس الحفل.

وأتى نونو مينديش ظهير باريس سان جيرمان في المركز العاشر، وجيانلويجي دوناروما حارس مرمى مانشستر سيتي الحالي وباريس السابق في المركز التاسع.

وحل كول بالمر نجم تشيلسي في المركز الثامن، وكيليان مبابي نجم ريال مدريد في المركز السابع.

المغربي أشرف حكيمي نجم باريس أتى في المركز السادس، أما رافينيا نجم برشلونة الذي كان ضمن المرشحين الرئيسيين، فقد احتل المركز الخامس.

الملك المصري محمد صلاح نجم ليفربول احتل المركز الرابع، وأتى فيتينيا نجم باريس في المركز الثالث.

وبعد الإعلان عن القائمة تبقى فقط ديمبيلي ويامال، قبل الإعلان عن احتلال لامين للمركز الثاني، وفوز عثمان بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته.

عثمان ديمبيلي هو سادس فرنسي يفوز بالجائزة، وهي الكرة الذهبية الثامنة للفرنسيين.

سبقه ريمون كوبا بجائزة 1958، وميشيل بلاتيني بثلاثية 1983 و1984 و1985، وجان بيير بابان عام 1991، وزين الدين زيدان عام 1998، وأخيرا كريم بنزيمة في 2022.

فرنسا تساوت مع الأرجنتين كأكثر بلد فاز لاعبوه بجائزة الكرة الذهبية برصيد 8 لكل منهما، تليهما ألمانيا وهولندا والبرتغال (7).

وبطبيعة الحال، جميع كرات الأرجنتين الذهبية حققها اللاعب نفسه، وهو ليونيل ميسي.

برشلونة باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي عثمان ديمبيلي
نرشح لكم
الكرة الذهبية - تعرف على كل جوائز حفل "بالون دور" بالعلامة الكاملة.. نابولي يفوز بصعوبة على بيزا وينفرد بصدارة الدوري الكرة الذهبية - للعام الثالث تواليا.. بونماتي أفضل لاعبة في العالم وسيطرة برشلونة الكرة الذهبية - بتواجد صلاح.. الكشف عن ترتيب أفضل 10 لاعبين في العالم الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع باريس سان جيرمان "الأفضل في العالم" يسقط أمام مارسيليا بعد 5 أعوام الكرة الذهبية - أول فرنسي.. باريس سان جيرمان يفوز بجائزة أفضل فريق في العالم الكرة الذهبية - جيوكيريس يفوز بجائزة "مولر" لأفضل مهاجم في العالم
أخر الأخبار
الكرة الذهبية - تعرف على كل جوائز حفل "بالون دور" 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بالعلامة الكاملة.. نابولي يفوز بصعوبة على بيزا وينفرد بصدارة الدوري 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الكرة الذهبية - للعام الثالث تواليا.. بونماتي أفضل لاعبة في العالم وسيطرة برشلونة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الودية الأخيرة.. منتخب مصر للشباب يفوز على نيو كاليدونيا بثلاثية 2 ساعة | منتخب مصر
الكرة الذهبية - الفرنسي السادس يعادل ميسي.. عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في العالم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الكرة الذهبية - بتواجد صلاح.. الكشف عن ترتيب أفضل 10 لاعبين في العالم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 2 ساعة | الكرة الأوروبية
باريس سان جيرمان "الأفضل في العالم" يسقط أمام مارسيليا بعد 5 أعوام 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 3 خبر في الجول – بعد إصابة إمام عاشور.. سلبية عينة لاعبي الأهلي 4 الأهلي: إصابة إمام عاشور بفيروس A
/articles/513947/الكرة-الذهبية-الفرنسي-السادس-يعادل-ميسي-عثمان-ديمبيلي-أفضل-لاعب-في-العالم