الكرة الذهبية - الفرنسي السادس يعادل ميسي.. عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في العالم

توج عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وحقق ديمبيلي الدوري والكأس والسوبر في فرنسا، ودوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ باريس سان جيرمان.

وتفوق ديمبيلي على لامين يامال نجم برشلونة، الذي فاز بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في نفس الحفل.

وأتى نونو مينديش ظهير باريس سان جيرمان في المركز العاشر، وجيانلويجي دوناروما حارس مرمى مانشستر سيتي الحالي وباريس السابق في المركز التاسع.

وحل كول بالمر نجم تشيلسي في المركز الثامن، وكيليان مبابي نجم ريال مدريد في المركز السابع.

المغربي أشرف حكيمي نجم باريس أتى في المركز السادس، أما رافينيا نجم برشلونة الذي كان ضمن المرشحين الرئيسيين، فقد احتل المركز الخامس.

الملك المصري محمد صلاح نجم ليفربول احتل المركز الرابع، وأتى فيتينيا نجم باريس في المركز الثالث.

وبعد الإعلان عن القائمة تبقى فقط ديمبيلي ويامال، قبل الإعلان عن احتلال لامين للمركز الثاني، وفوز عثمان بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته.

عثمان ديمبيلي هو سادس فرنسي يفوز بالجائزة، وهي الكرة الذهبية الثامنة للفرنسيين.

سبقه ريمون كوبا بجائزة 1958، وميشيل بلاتيني بثلاثية 1983 و1984 و1985، وجان بيير بابان عام 1991، وزين الدين زيدان عام 1998، وأخيرا كريم بنزيمة في 2022.

فرنسا تساوت مع الأرجنتين كأكثر بلد فاز لاعبوه بجائزة الكرة الذهبية برصيد 8 لكل منهما، تليهما ألمانيا وهولندا والبرتغال (7).

وبطبيعة الحال، جميع كرات الأرجنتين الذهبية حققها اللاعب نفسه، وهو ليونيل ميسي.