الكرة الذهبية - بتواجد صلاح.. الكشف عن ترتيب أفضل 10 لاعبين في العالم

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 23:55

كتب : FilGoal

الكرة الذهبية

كشفت صحيفة فرانس فوتبول عن ترتيب أفضل 10 لاعبين في العالم لعام 2025.

وتوج عثمان ديمبيلي بجائزة أفضل لاعب في العالم وحصل على المركز الأول بالقائمة، بينما حل لامين يامال في المركز الثاني.

وحصل محمد صلاح على المركز الرابع في قائمة أفضل اللاعبين في العالم ليكون هو أفضل مركز يحصل عليه خلال مسيرته حتى الآن.

وجاءت قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم على مستوى الرجال كالتالي:

10- نونو مينديز.

9- جيانلويجي دوناروما.

8- كول بالمر.

7- كيليان مبابي.

6- أشرف حكيمي.

5- رافينيا.

4- محمد صلاح.

3- فيتينيا.

2- لامين يامال.

1- عثمان ديمبيلي.

وهيمن باريس سان جيرمان على جوائز الأفضل، إذ حصل على جائزة أفضل فريق في العالم.

كما توج لاعبه لويس إنريكي بجائزة أفضل مدرب في العالم، وحصل جيانلويجي دوناروما حارس مرماه السابق بجائزة أفضل حارس.

الكرة الذهبية الأفضل في العالم
