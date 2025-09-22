الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع
الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 23:54
كتب : FilGoal
احتل الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في المركز الرابع كأفضل لاعب في العالم لعام 2025.
وتم الإعلان خلال حفل جائزة بالون دور المقامة في فرنسا.
ويعد هذا المركز هو الأفضل لصلاح.
وحصل محمد صلاح على بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي رفقة ليفربول.
وجاء ترتيب الـ 4 الأوائل كالتالي:
عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان الأول.
لامين يامال لاعب برشلونة الثاني.
فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان الثالث.
محمد صلاح لاعب ليفربول الرابع.
وجاء ترتيبه في الأعوام السابقة على النحو التالي:
2018 المركز السادس.
2019 المركز الخامس.
2020 إلغاء الحفل.
2021 المركز السابع.
2022 المركز الخامس.
2023 المركز الـ 11
2024 خارج قائمة أفضل 30 لاعبا.
