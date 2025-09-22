باريس سان جيرمان "الأفضل في العالم" يسقط أمام مارسيليا بعد 5 أعوام

خسر باريس سان جيرمان من منافسه مارسيليا بهدف دون رد في كلاسيكو فرنسا خلال الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وسجل المغربي نايف أكرد هدف المباراة الوحيد.

وحصل باريس سان جيرمان على جائزة أفضل فريق في العالم خلال حفل جوائز بالون دور.

ولم يتمكن مارسيليا من الفوز بكلاسيكو فرنسا في بطولة الدوري منذ عام 2020 عندما فاز بنفس النتيجة في الجولة الثالثة.

وعامة الفوز الأخير لمارسيليا على باريس سان جيرمان يعود إلى عام 2023 في دور الـ 16 من بطولة كأس فرنسا بهدفين مقابل هدف.

وأحرز أكرد الهدف في الدقيقة الخامسة ويعد الأسرع في تاريخ المواجهات بينهما منذ 45 عاما.

ولمس باريس سان جيرمان الكرة داخل منطقة جزاء مارسيليا مرتين فقط خلال الشوط الأول وتعتبر الأقل منذ عام 2016 خلال مباراة بوردو.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند النقطة 12 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بالتساوي مع المتصدر موناكو وليون الثالث وستراسبورج الرابع مع لعب كل فريق عدد المباريات بشكل متساوي.

ووصل مارسيليا للنقطة التاسعة في المركز السادس.