الكرة الذهبية - أول فرنسي.. باريس سان جيرمان يفوز بجائزة أفضل فريق في العالم

حقق نادي باريس سان جيرمان جائزة أفضل فريق في العالم لعام 2025.

واستلم ناصر الخليفي رئيس النادي الجائزة خلال حفل تقديم جوائز الكرة الذهبية للأفضل في العالم.

وتوج باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الفرنسي.

كما وصل الفريق لنهائي كأس العالم للأندية ولكنه خسر اللقب لصالح تشيلسي.

وأصبح باريس سان جيرمان أول فريق فرنسي يحصل على الجائزة.

وكان ريال مدريد هو الفريق الأخير الذي توج بالجائزة في عام 2024.

وجاء الأبطال السابقين للجائزة كالتالي:

تشيلسي في عام 2021.

مانشستر سيتي في عام 2022.

مانشستر سيتي في عام 2023.

ريال مدريد في عام 2024.

وحصل لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان على جائزة أفضل مدرب في العالم.

كما حصل جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان السابق على جائزة أفضل حارس مرمى.

ولا يزال عثمان ديمبيلي نجم الفريق ضمن المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم.