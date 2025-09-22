الكرة الذهبية - أول فرنسي.. باريس سان جيرمان يفوز بجائزة أفضل فريق في العالم

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 23:16

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - السوبر الأوروبي

حقق نادي باريس سان جيرمان جائزة أفضل فريق في العالم لعام 2025.

واستلم ناصر الخليفي رئيس النادي الجائزة خلال حفل تقديم جوائز الكرة الذهبية للأفضل في العالم.

وتوج باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الفرنسي.

أخبار متعلقة:
نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع سيتعارض مع حفل الكرة الذهبية.. تحديد الموعد الجديد لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا برشلونة يعلن الملعب المستضيف لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال باريس سان جيرمان يستهل مشوار الدفاع عن لقب أبطال أوروبا باكتساح أتالانتا برباعية

كما وصل الفريق لنهائي كأس العالم للأندية ولكنه خسر اللقب لصالح تشيلسي.

وأصبح باريس سان جيرمان أول فريق فرنسي يحصل على الجائزة.

وكان ريال مدريد هو الفريق الأخير الذي توج بالجائزة في عام 2024.

وجاء الأبطال السابقين للجائزة كالتالي:

تشيلسي في عام 2021.

مانشستر سيتي في عام 2022.

مانشستر سيتي في عام 2023.

ريال مدريد في عام 2024.

وحصل لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان على جائزة أفضل مدرب في العالم.

كما حصل جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان السابق على جائزة أفضل حارس مرمى.

ولا يزال عثمان ديمبيلي نجم الفريق ضمن المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم.

الكرة الذهبية باريس سان جيرمان
نرشح لكم
الكرة الذهبية - تعرف على كل جوائز حفل "بالون دور" بالعلامة الكاملة.. نابولي يفوز بصعوبة على بيزا وينفرد بصدارة الدوري الكرة الذهبية - للعام الثالث تواليا.. بونماتي أفضل لاعبة في العالم وسيطرة برشلونة الكرة الذهبية - الفرنسي السادس يعادل ميسي.. عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في العالم الكرة الذهبية - بتواجد صلاح.. الكشف عن ترتيب أفضل 10 لاعبين في العالم الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع باريس سان جيرمان "الأفضل في العالم" يسقط أمام مارسيليا بعد 5 أعوام الكرة الذهبية - جيوكيريس يفوز بجائزة "مولر" لأفضل مهاجم في العالم
أخر الأخبار
الكرة الذهبية - تعرف على كل جوائز حفل "بالون دور" 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بالعلامة الكاملة.. نابولي يفوز بصعوبة على بيزا وينفرد بصدارة الدوري 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الكرة الذهبية - للعام الثالث تواليا.. بونماتي أفضل لاعبة في العالم وسيطرة برشلونة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الودية الأخيرة.. منتخب مصر للشباب يفوز على نيو كاليدونيا بثلاثية 2 ساعة | منتخب مصر
الكرة الذهبية - الفرنسي السادس يعادل ميسي.. عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في العالم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الكرة الذهبية - بتواجد صلاح.. الكشف عن ترتيب أفضل 10 لاعبين في العالم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 2 ساعة | الكرة الأوروبية
باريس سان جيرمان "الأفضل في العالم" يسقط أمام مارسيليا بعد 5 أعوام 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 3 خبر في الجول – بعد إصابة إمام عاشور.. سلبية عينة لاعبي الأهلي 4 الأهلي: إصابة إمام عاشور بفيروس A
/articles/513943/الكرة-الذهبية-أول-فرنسي-باريس-سان-جيرمان-يفوز-بجائزة-أفضل-فريق-في-العالم