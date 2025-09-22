الكرة الذهبية - جيوكيريس يفوز بجائزة "مولر" لأفضل مهاجم في العالم

توج فيكتور جيوكيريس مهاجم أرسنال الإنجليزي بجائزة "جيرد مولر" لأفضل مهاجم في العالم.

وتوج السويدي بالجائزة عن موسمه الكبير مع سبورتينج لشبونة البرتغالي، قبل انتقاله إلى الجانرز.

الجائزة التي تمنح منذ 2021، فاز بها روبرت ليفاندوفسكي في أول نسختين على التوالي مع بايرن ميونيخ.

وفاز بها إيرلينج هالاند في 2023.

بينما تقاسمها هاري كين وكيليان مبابي في 2024، بـ 52 هدفا لكل منهما بين النادي والمنتخب.

وتختلف جائزة "مولر" عن جائزة الحذاء الذهبي الشهيرة في نظام النقاط الذي تعتمد عليه الأخيرة، حيث تحتسب جائزة مولر الأهداف كما هي عددا.

وسجل جيوكيريس 39 هدفا في الدوري البرتغالي خلال الموسم الماضي ولكن في الحذاء الذهبي تحتسب أهدافه بنقطة ونصف، بينما فاز كيليان مبابي بالحذاء الذهبي بـ

31 هدفا، في الدوري البرتغالي الذي يضيف فيه الهدف نقطتين.