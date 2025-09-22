الكرة الذهبية - تساوى مع إيميليانو.. دوناروما يفوز بجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 22:46

كتب : FilGoal

دوناروما - مانشستر سيتي

فاز جيانلويجي دوناروما حارس مانشستر سيتي بجائزة "ياشين" لأفضل حارس في العالم من حفل جوائز الكرة الذهبية.

وفاز دوناروما بالجائزة عن موسمه الماضي مع باريس سان جيرمان.

وحقق الإيطالي لقب الدوري الفرنسي والكأس والسوبر ودوري أبطال أوروبا، ووصافة كأس العالم للأندية.

وتفوق الإيطالي على أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول بطل الدوري الإنجليزي.

وتواجد في القائمة أيضا المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، ولوكاس وشوفالييه حارس ليل الذي انتقل لخلافة دوناروما في باريس سان جيرمان.

وكذلك تواجد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، وإيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا، ويان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد، ودافيد رايا حارس مرمى

أرسنال، وماتس سيلز حارس نوتنجهام فورست، ويان سومر حارس مرمى إنتر.

وحقق دوناروما الجائزة للمرة الثانية في مسيرته، بعد أن فاز بها في 2021.

وتساوى دوناروما كأكثر الفائزين بالجائزة مع إيميليانو مارتينيز صاحب نسختي 2023 و2024.

سواهما فاز أليسون بيكر بجائزة 2019، وتيبو كورتوا بجائزة 2022.

دوناروما مانشستر سيتي الكرة الذهبية باريس سان جيرمان
