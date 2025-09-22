الكرة الذهبية - في غيابه.. لويس إنريكي يفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 22:36

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

فاز لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان بجائزة يوهان كرويف لأفضل مدرب في العالم خلال حفل جوائز الكرة الذهبية في فرنسا.

وحصل لويس إنريكي على الجائزة أثناء غيابه لانشغالة بإدارة مباراة فريقه ضد أولمبيك مارسيليا بالدوري الفرنسي والتي تقام أثناء الحفل.

ولم يحضر لويس إنريكي المباراة ولكنه ظهر بمقطع فيديو مسجل في وقت لاحق ليلقي كلمة بعد تتويجه بالجائزة.

وقاد لويس إنريكي فريقه للتتويج بالثلاثية خلال الموسم الماضي بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي وكأس فرنسا.

كما بدأ الفريق موسمه بالتتويج بكأس السوبر الأوروبي.

ووصل باريس سان جيرمان لنهائي كأس العالم للأندية ولكنه خسر اللقب لصالح تشيلسي.

وتفوق لويس إنريكي في الجائزة على كل من أنطونيو كونتي مدرب نابولي وإنزو ماريسكا مدرب تشيلسي وهانزي فليك مدرب برشلونة وأرني سلوت مدرب ليفربول.

