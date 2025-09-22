فك شراكة التفوق.. زد ينتصر على الاتحاد السكندري ويعقد موقفه

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 22:31

شادي حسين - زد

حقق زد انتصارا هاما على منافسه الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل شادي حسين هدف زد الوحيد.

وفك زد شراكة في عدد الانتصارات في المواجهات المباشرة تاريخيا.

وبهذا الفوز يتفوق زد بفوزين مقابل فوز واحد للاتحاد السكندري، بينما سيطر التعادل 4 مرات تاريخيا.

ويعتبر أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندري السابق هو هداف المواجهات المباشرة بينهما بتسجيله هدفين.

وعقد زد موقف خصمه الاتحاد السكندري إذ الفريق يستمر للمباراة الخامسة على التوالي دون تحقيق أي فوز.

وعلى الجانب الآخر عاد زد للانتصارات بعد الخسارة من بيراميدز في المباراة الماضية.

وأحرز حسين الهدف في الدقيقة 13 بعد رأسية قوية.

وارتفع رصيد زد للنقطة 12 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري.

بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة الخامسة في المركز الـ 17.

