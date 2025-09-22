الكرة الذهبية - للمرة الأولى في التاريخ.. لامين يامال يفوز بجائزة "كوبا" الثانية على التوالي

فاز لامين يامال بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم خلال حفل جوائز الكرة الذهبية في فرنسا.

وتغلب يامال على ديزيريه دوي وجواو نيفيز ثنائي باريس سان جيرمان، وإستيفاو لاعب بالميراس الذي انتقل لاحقا إلى تشيلسي، وكينان ييلديز لاعب يوفنتوس.

وقال يامال بعد فوزه بالجائزة: "شرف كبير أن أكون هنا مرة أخرى وأشكر نادي برشلونة وعائلتي ولا يمكن أن أنسى زملائي".

وأضاف "سعيد بالوصول إلى هنا وأتمنى أن أواصل العمل وأحصد المزيد من الجوائز".

وقدم الجائزة المدافع المعتزل رافاييل فاران، بطل دوري أبطال أوروبا 4 مرات مع ريال مدريد، وبطل كأس العالم مع فرنسا.

وتوج يامال مع برشلونة بالدوري وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني.

وفاز دوي ونيفيس بعدة ألقاب أبرزها الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان.

وفاز لامين يامال بنفس الجائزة في العام الماضي.

وصار يامال أول لاعب يفوز بالجائزة مرتين عموما، ومرتين على التوالي.

الجائزة التي بدأت في 2018 فاز بها كيليان مبابي، ثم ماتيس دي ليخت في 2019.

وألغي الحفل في 2020 بسبب ظروف الجائحة.

وفي 2021 بدأت الهيمنة الإسبانية على الجائزة مع بيدري، ثم جافي في 2022.

الاحتكار الإسباني توقف على يد جود بيلينجهام في 2023، قبل أن يعود يامال ويظفر بنسختي 2024 و2025.