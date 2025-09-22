السلبي الخامس.. غزل المحلة يتعادل مع بتروجت

تعادل غزل المحلة مع بتروجت بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب المقاولون العرب بالجولة ثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وارتفع رصيد بتروجت للنقطة 11 في المركز السابع، كما ارتفع رصيد غزل المحلة للنقطة التاسعة في المركز الـ 12.

التعادل هو السلبي الخامس لغزل المحلة في الدوري المصري منذ بداية الموسم الحالي.

وتعرض غزل المحلة لهزيمة واحدة خلال الموسم الحالي حتى الآن بعد مرور 8 جولات بعد الخسارة من المصري في الجولة الماضية.

المباراة شهدت تكافؤ بين الفريقين ولم تشهد العديد من الفرص الخطيرة على أي من المرميين.

وشهدت المباراة طرد محمد دودو لاعب بتروجت بعد حصوله على إنذارين في أقل من دقيقة في الدقيقة 45.

وسيلعب بتروجت مباراته المقبلة مع المصري يوم السبت المقبل 27 سبتمبر، بينما يلتقي غزل المحلة مع إنبي يوم الأحد.