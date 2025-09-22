رئيس خيتافي: رافينيا كان يستحق الطرد.. والحكم كان ينتظر التصفيق له

وجه أنخيل توريس رئيس نادي خيتافي انتقادات كبيرة لحكم مباراة فريقه ضد برشلونة.

وتغلب برشلونة على ضيفه خيتافي بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وقال توريس لـ DAZN: "رافينيا كان يستوجب الطرد ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك، لكن الحكم تظاهر بعدم رؤيته".

وأتم "الحكم ذهب وطرد لاعب آخر على مقاعد البدلاء بسبب الاحتجاج، ماذا يريد منا؟ أن نصفق له"؟

تقدم فيران توريس في الدقيقة 15 بتسديدة قوية بعد تمريرة رائعة بالكعب من داني أولمو.

وفي الدقيقة 35 سجل توريس ثاني الأهداف من انفراد بحارس المرمى.

ومع انطلاق الشوط الثاني أتى ماركوس راشفورد بدلا من رافينيا.

وفي الدقيقة 60 حل فيرمين لوبيز ومارك كاسادو بدلا من فيران توريس وفرينكي دي يونج.

وأسهم ماركوس راشفورد بصناعة الهدف الثالث الذي سجله داني أولمو في الدقيقة 62.

ثم أتى روني بردغجي بدلا من بيدري في الدقيقة 76.

وأخيرا حل رونالد أراوخو بدلا من جيرارد مارتين في الدقيقة 83.

النتيجة رفعت رصيد برشلونة إلى 13 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر بالعلامة الكاملة.

ويليهما فياريال وإسبانيول بـ 10 نقاط، ثم إلتشي وريال بيتيس وأتلتيك بلباو وخيتافي، جميعهم بـ 9 نقاط، إلا ان فارق الأهداف ترك خيتافي في المركز الثامن.