تقرير برتغالي: مورينيو يخلفه الآن.. الأهلي مهتم بالتعاقد مع برونو لاج

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 21:57

كتب : FilGoal

برونو لاج

كشفت إذاعة "تي إس إف" البرتغالية عن اهتمام الأهلي بالتعاقد مع برونو لاج المدرب السابق لبنفيكا.

وذكرت الإذاعة أن لاج يتواجد على قائمة المدربين الذين يهتم الأهلي بهم لتعويض الإسباني خوسيه ريبيرو عقب إقالته.

وأقيل لاجي من تدريب بنفيكا قبل 6 أيام.

وتعاقد بنفيكا مع المخضرم جوزيه مورينيو بدلا منه، ليعود إلى النادي بعد 25 عاما على ولايته الأولى القصيرة.

وأعلن الأهلي إقالة ريبيرو يوم 31 أغسطس الماضي.

ومنذ ذلك الوقت يتولى عماد النحاس قيادة الجهاز الفني المؤقت لحين التعاقد مع مدرب دائم.

وبسؤال محمد يوسف المدير الرياضي للنادي قبل أيام عن إمكانية تعيين مدرب مصري للأهلي قال عبر قناة إم بي سي مصر 2: "كل الاحتمالات يتم مناقشتها على طاولة الأهلي ولن نعلن عن أي شيء إلا بعد اتخاذ القرار".

واستعاد الأهلي الانتصارات بالفوز 1-0 على سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من الدوري المصري.

سجل هدف اللقاء الوحيد محمود حسن "تريزيجيه".

وارتقى الأهلي 6 مراكز بفضل الانتصار الذي غاب عن الفريق في آخر 3 جولات.

الفوز الثاني للأهلي جعله في المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

ويلعب الأهلي مع حرس الحدود غدا الثلاثاء في الجولة الثامنة، قبل موقعة القمة المرتقبة أمام الزمالك يوم 29 سبتمبر.

