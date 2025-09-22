مؤتمر يوريتشيتش: أثق في قدرات لاعبي بيراميدز على الفوز ضد أهلي جدة

الإثنين، 22 سبتمبر 2025

يرى كرونسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز أن المال ليس أهم شيء في كرة القدم.

ويستعد بيراميدز لمواجهة أهلي جدة في الدور الثاني من بطولة إنتركونتينينتال.

وقال يوريتشيتش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سعيد وفخور بالمرحلة التي وصل إليها بيراميدز، والوصول إلى اللعب على لقب كأس القارات الثلاث وهي مرحلة مهمة في تاريخ النادي الذي أصبح في العالمية في فترة زمنية وجيزة للغاية".

وواصل "لم يتوقع أحد أن يحقق بيراميدز دوري الأبطال خلال هذه المدة واللعب في كأس العالم وإنتركونتينينتال لكن الحلم أصبح واقعا والآن نحن نلعب في هذا المستوى ولدينا فرصة للوصول إلى نقطة أبعد".

وتابع "طالبت اللاعبين بضرورة إظهار قوتهم في مواجهة خصم قوي وأمام جماهيره ولابد من إظهار الشغف والقتال من أجل الفوز والوصول إلى مرحلة اللعب في قطر وإضافة إنجاز جديد وبطولة هامة في تاريخ النادي".

وأضاف "سبق لي اللعب ضد أهلي جدة من قبل وحاليا هو فريق قوي جدا ويملك لاعبين رائعين وجماهير ضخمة ومدرب رائع".

وأردف "شاهدت مباراتين للأهلي في دوري أبطال آسيا والدوري السعودي وبالعفل أظهروا قوة كبيرة ورد فعل قوي ولكن في النهاية أثق في لاعبي بيراميدز وقدرتهم على الفوز".

وشدد "المال مهم في كرة القدم ولكنه ليس الأهم، وفي النهاية الملعب هو الفيصل في حسم المباريات".

وأتم "نعاني من بعض الغيابات في صفوق الفريق ولكن في النهاية المجموعة جاهزة وأثق بها".

وكان بيرامديز قد فاز في المباراة الأولى على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسيحصل الفائز من مباراة بيراميدز وأهلي جدة على لقب كأس القارات الثلاث، كما سيتأهل لنصف نهائي إنتركونتينينتال ليواجه الفائز من بطل قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية.

