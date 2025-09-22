الزمالك يعلن إعادة تشكيل المكتب التنفيذي.. وتكليف هشام نصر بتقديم التصور

أعلن نادي الزمالك عن إعادة تشكيل المكتب التنفيذي بالنادي، وتكليف هشام نصر نائب الرئيس بتقديم التصور لمجلس الإدارة قبل اعتماده رسميا.

وجاء بيان النادي الأبيض كالتالي:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم الاثنين، بحضور أعضاء المجلس، إعادة تشكيل المكتب التنفيذي بالنادي، وتكليف هشام نصر نائب رئيس النادي بتقديم التصور من جانبه إلى مجلس الإدارة قبل اعتماده رسميًا.

يأتي هذا القرار من جانب مجلس الإدارة في إطار سعي النادي لمنح الفرص لأعضاء المجلس القادرين على تحقيق الإضافة المطلوبة والاستفادة من خبراتهم، بهدف تحسين جودة العمل داخل النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه الجونة في المباراة التي ستجمعهما الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، بينما يأتي الجونة في المركز الـ 16 برصيد 7 نقاط.

وكان النادي قد أصدر بيانا قبله وجه من خلاله الشكر لإدارة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بقيادة جون إدوارد المدير الرياضي، وعبد الناصر محمد مدير الكرة، ويانيك فيريرا المدير الفني وجهازه المعاون واللاعبين على الروح التي أظهرها الجميع منذ بداية الموسم.