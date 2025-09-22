في الجول يكشف من هو ثلاثي شباب الأهلي في قائمة مباراة حرس الحدود

أعلن النادي الأهلي قائمة فريقه التي ستخوض مباراة حرس الحدود في الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود غدا الأحد على الكلية الحربية.

وشهدت القائمة تواجد ثلاثي صاعد من فرق الشباب وهو مهند أيمن ومحمد رأفت عبد العظيم وهشام مصطفى.

ويكشف لكم FilGoal.com عن هوية الثلاثي الصاعد بالقائمة.

مهند أيمن

لاعب من مواليد 2008 ويلعب بمركز الظهير الأيسر.

سبق لمهند التصعيد لمران الفريق الأول خلال فترة تدريب مارسيل كولر.

محمد رأفت عبد العظيم

مهاجم من مواليد 2005.

سبق لرأفت المشاركة في مباراتين بقميص الفريق الأول للأهلي ضد كل من مودرن سبورت وفاركو.

وصنع رأفت هدفا خلال مباراة مودرن سبورت.

هشام مصطفى

صانع ألعاب من مواليد عام 2006.

شارك في مباراتين خلال الموسم الماضي برفقة الفريق الأول للأهلي في كأس الرابطة ضد طلائع الجيش وفاركو.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي – عمر كمال – ياسر إبراهيم – مصطفى العش – محمد هاني - مهند أيمن

خط الوسط: أحمد رضا – مروان عطية – محمد رأفت – هشام مصطفى - أليو ديانج

خط الهجوم: محمود "تريزيجيه" – محمد شريف – أحمد عبد القادر – حسين الشحات – أشرف بنشرقي – طاهر محمد - جراديشار – حمزة عبد الكريم