طبيب الأهلي يكشف سبب غياب الرباعي عن مباراة حرس الحدود

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي عن موقف إصابات الفريق قبل مواجهة الفريق.

وقال جاب الله في تصريحاته لموقع النادي الرسمي: "محمد مجدي أفشة شعر بألم في عضلة السمانة بنهاية المران وسيجري أشعة لتقييم موقفه".

وأوضح "أحمد رمضان وأحمد نبيل كوكا ومحمد بن رمضان خارج القائمة بسبب إجهاد في العضلة الخلفية".

ويلعب الأهلي ضد حرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب الكلية الحربية.

وشهدت القائمة عودة أحمد عبد القادر لقائمة الأهلي لأول مرة منذ فترة طويلة.

بينما يستمر غياب إمام عاشور وأحمد سيد زيزو.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي – عمر كمال – ياسر إبراهيم – مصطفى العش – محمد هاني

خط الوسط: أحمد رضا – مروان عطية – مهند أيمن – محمد رأفت – هشام مصطفى - أليو ديانج

خط الهجوم: محمود "تريزيجيه" – محمد شريف – أحمد عبد القادر – حسين الشحات – أشرف بنشرقي – طاهر محمد – حمزة عبد الكريم - نيتس جراديشار

