انتهت الدوري المصري - زد (1)-(0) الاتحاد.. المحلة (0)-(0) بتروجت
الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 20:08
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد ضد الاتحاد السكندري وغزل المحلة أمام بتروجت في الجولة الثامنة من الدوري المصري.
زد × الاتحاد السكندري
انتهت
ق 90+7: طرد عبد الرحمن عماد لاعب زد.
بداية السوط الثاني
استراحة
ق 13: جووول شادي حسين من رأسية.
بداية المباراة
غزل المحلة × بتروجت
انتهت
ق 45: طرد محمد إبراهيم لاعب بتروجت بعد حصوله على إنذارين في نفس الدقيقة.
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
انطلاق المباراة
