انتهت الدوري المصري - زد (1)-(0) الاتحاد.. المحلة (0)-(0) بتروجت

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 20:08

كتب : FilGoal

زد - سيراميكا كليوباترا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد ضد الاتحاد السكندري وغزل المحلة أمام بتروجت في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

-----------------------------------------------

زد × الاتحاد السكندري

انتهت

ق 90+7: طرد عبد الرحمن عماد لاعب زد.

بداية السوط الثاني

استراحة

ق 13: جووول شادي حسين من رأسية.

بداية المباراة

----------------------------------------------

غزل المحلة × بتروجت

انتهت

ق 45: طرد محمد إبراهيم لاعب بتروجت بعد حصوله على إنذارين في نفس الدقيقة.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

انطلاق المباراة

زد
