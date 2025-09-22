قائمة الأهلي - عودة أحمد عبد القادر أمام حرس الحدود.. وغياب بن رمضان

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 19:45

كتب : عمرو عبد المنعم

أحمد عبد القادر - الأهلي

أعلن عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي قائمة الأحمر لمواجهة حرس الحدود.

ويلعب الأهلي ضد حرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب الكلية الحربية.

وشهدت القائمة عودة أحمد عبد القادر لقائمة الأهلي لأول مرة منذ فترة طويلة.

كذلك يغيب محمد علي بن رمضان عن القائمة للإصابة.

وخرج أيضا من القائمة كل من أحمد نبيل "كوكا" وأحمد رمضان ومحمد مجدي "أفشة".

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي – عمر كمال – ياسر إبراهيم – مصطفى العش – محمد هاني - مهند أيمن

خط الوسط: أحمد رضا – مروان عطية – محمد رأفت – هشام مصطفى - أليو ديانج

خط الهجوم: محمود "تريزيجيه" – محمد شريف – أحمد عبد القادر – حسين الشحات – أشرف بنشرقي – طاهر محمد - جراديشار – حمزة عبد الكريم

الأهلي أحمد عبد القادر الدوري المصري
