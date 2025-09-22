بعد إعلان مدة غيابه.. المباريات التي سيغيب عنها فيرمين من برشلونة

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 19:18

كتب : FilGoal

فيرمين لوبيز

يغيب فيرمين لوبيز لاعب برشلونة عن مباريات الفريق بعد إصابته خلال مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني.

وتغلب برشلونة على خيتافي بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وكشف نادي برشلونة عن معاناة فيرمين لوبيز من إصابة في العضلة (الحرقفية القطنية) في الساق اليسرى وهي العضلة المسؤولة عن ثني الورك.

وأشار نادي برشلونة إلى غياب فيرمين لوبيز لمدة قد تصل إلى ثلاثة أسابيع أي عدم لحاقه بمعسكر منتخب إسبانيا في توقف أكتوبر المقبل.

وسيغيب اللاعب الإسباني عن المباريات التالية:

25 سبتمبر ضد ريال أوفييدو (بطولة الدوري)

28 سبتمبر ضد ريال سوسييداد (بطولة الدوري)

1 أكتوبر ضد باريس سان جيرمان (دوري أبطال أوروبا)

5 أكتوبر ضد إشبيلية (بطولة الدوري)

ومن المقرر أن يعود فيرمين لوبيز للملاعب مرة أخرى يوم 18 أكتوبر ضد جيرونا في الدوري.

وكان لوبيز قد شارك في الشوط الثاني من انتصار برشلونة على خيتافي بثلاثة أهداف دون مقابل وتعرض للإصابة في الثواني الأخيرة بالمواجهة التي أقيمت على ملعب يوهان كرويف.

ورفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

بينما ينفرد ريال مدريد بالعلامة الكاملة بـ 15 نقطة من خمسة انتصارات متتالية في الدوري.

ويلعب برشلونة مباراته المقبلة أمام ريال أوفييدو مساء الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة.

ولم يحقق أوفييدو سوى انتصار وحيد مقابل أربع هزائم في الدوري هذا الموسم.

ويلعب هيثم حسن المحترف المصري ذو الأصول التونسية ضمن صفوف ريال أوفييدو.

فيرمين لوبيز برشلونة الدوري الإسباني
