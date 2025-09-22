في ليلة تألق شيكا.. فاركو يعرقل المصري ويضمن استمرار صدارة الزمالك

تعثرت انطلاقة المصري القوية في الموسم الحالي من الدوري بتعادل سلبي مع فاركو ضمن منافسات الجولة الثامنة.

وكان هذا هو التعادل الثاني على التوالي بين الفريقين، بعد التعادل 1-1 في المرحلة النهائية للموسم الماضي.

وهو التعادل الثالث إجمالا في 10 مواجهات جمعتهما، بواقع 9 في الدوري وواحدة في كأس مصر.

المصري فاز 6 مرات مقابل فوز وحيد لفاركو.

وتألق محمد سعيد شيكا حارس فاركو بإبعاد رأسية كريم بامبو في الدقيقة 7.

وفي الدقيقة 16 انفرد أحمد شعبان بالمرمى ولكن طالت منه الكرة لتصل إلى عصام ثروت حارس المصري.

على الجانب الآخر انفرد عبد الرحيم دغموم في الدقيقة 29 بمرمى شيكا ولكن الأخير تصدى للتسديدة.

وحاول محمد مخلوف في الدقيقة 45+2 ولكن مرت الكرة بجوار القائم الأيسر للفريق السكندري.

وبرأسية من موضع خطير، سدد كريم الطيب لاعب فاركو في الدقيقة 49 ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

فيما رد كريم بامبو من خارج المنطقة في الدقيقة التالية، ولكن أمسك شيكا بالكرة.

وأجرى فاركو 3 تبديلات بنزول محمد السيد ووليد مصطفى والحسن بيني بدلا من ياسين الملاح وأحمد شعبان وكريم الطيب، وذلك في الدقيقة 65.

بينما حل حسين فيصل وأحمد عامر بدلا من موجيشا وعمر الساعي على الجانب الآخر.

وفي الدقيقة 71 أتى يحيى بوصقو بدلا من رامز مدحت في صفوف فاركو.

على الجانب الآخر أتى الثنائي أحمد القرموطي وعمرو السعداوي بدلا من كريم بامبو وحسن علي في الدقيقة 77، ثم حل كريم العراقي بدلا من أحمد عيد في الدقيقة 80.

وحاول أحمد عامر بتسديدة قوية أبعدها محمد سعيد شيكا ببراعة في الدقيقة 81.

وأخيرا سدد الحسن بيني لاعب فاركو من خارج منطقة الجزاء، ولكن أمسك بها عصام ثروت حارس المصري في الدقيقة 92.

بذلك يبقى المصري في المركز الثاني مؤقتا برصيد 15 نقطة، بينما يتصدر الزمالك بـ 16 نقطة وله مباراة سيلعبها ضد الجونة يوم الثلاثاء.

أما فاركو فيحتل المركز العشرين برصيد 4 نقاط من 7 مباريات.