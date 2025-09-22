في ليلة تألق شيكا.. فاركو يعرقل المصري ويضمن استمرار صدارة الزمالك

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 19:12

كتب : FilGoal

حسن علي - المصري

تعثرت انطلاقة المصري القوية في الموسم الحالي من الدوري بتعادل سلبي مع فاركو ضمن منافسات الجولة الثامنة.

وكان هذا هو التعادل الثاني على التوالي بين الفريقين، بعد التعادل 1-1 في المرحلة النهائية للموسم الماضي.

وهو التعادل الثالث إجمالا في 10 مواجهات جمعتهما، بواقع 9 في الدوري وواحدة في كأس مصر.

أخبار متعلقة:
تشكيل المصري - بامبو أساسي لأول مرة.. وغياب منذر طمين أمام فاركو محمد يوسف: لم يصل أي عروض لـ إمام.. وندرس فكرة المدرب المصري لـ الأهلي الدوري المصري – نتائج الجولة السابعة ومباريات الثامنة

المصري فاز 6 مرات مقابل فوز وحيد لفاركو.

وتألق محمد سعيد شيكا حارس فاركو بإبعاد رأسية كريم بامبو في الدقيقة 7.

وفي الدقيقة 16 انفرد أحمد شعبان بالمرمى ولكن طالت منه الكرة لتصل إلى عصام ثروت حارس المصري.

على الجانب الآخر انفرد عبد الرحيم دغموم في الدقيقة 29 بمرمى شيكا ولكن الأخير تصدى للتسديدة.

وحاول محمد مخلوف في الدقيقة 45+2 ولكن مرت الكرة بجوار القائم الأيسر للفريق السكندري.

وبرأسية من موضع خطير، سدد كريم الطيب لاعب فاركو في الدقيقة 49 ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

فيما رد كريم بامبو من خارج المنطقة في الدقيقة التالية، ولكن أمسك شيكا بالكرة.

وأجرى فاركو 3 تبديلات بنزول محمد السيد ووليد مصطفى والحسن بيني بدلا من ياسين الملاح وأحمد شعبان وكريم الطيب، وذلك في الدقيقة 65.

بينما حل حسين فيصل وأحمد عامر بدلا من موجيشا وعمر الساعي على الجانب الآخر.

وفي الدقيقة 71 أتى يحيى بوصقو بدلا من رامز مدحت في صفوف فاركو.

على الجانب الآخر أتى الثنائي أحمد القرموطي وعمرو السعداوي بدلا من كريم بامبو وحسن علي في الدقيقة 77، ثم حل كريم العراقي بدلا من أحمد عيد في الدقيقة 80.

وحاول أحمد عامر بتسديدة قوية أبعدها محمد سعيد شيكا ببراعة في الدقيقة 81.

وأخيرا سدد الحسن بيني لاعب فاركو من خارج منطقة الجزاء، ولكن أمسك بها عصام ثروت حارس المصري في الدقيقة 92.

بذلك يبقى المصري في المركز الثاني مؤقتا برصيد 15 نقطة، بينما يتصدر الزمالك بـ 16 نقطة وله مباراة سيلعبها ضد الجونة يوم الثلاثاء.

أما فاركو فيحتل المركز العشرين برصيد 4 نقاط من 7 مباريات.

الدوري المصري المصري البورسعيدي النادي المصري فاركو
نرشح لكم
الزمالك يعلن إعادة تشكيل المكتب التنفيذي.. وتكليف هشام نصر بتقديم التصور في الجول يكشف من هو ثلاثي شباب الأهلي في قائمة مباراة حرس الحدود الزمالك: العمل جاري على حل الظروف المالية.. والشكر للمنظومة الرياضية طبيب الأهلي يكشف سبب غياب الرباعي عن مباراة حرس الحدود مباشر الدوري المصري - زد (1)-(0) الاتحاد.. المحلة (0)-(0) بتروجت.. بداية الشوط الثاني قائمة الأهلي - عودة أحمد عبد القادر أمام حرس الحدود.. وغياب بن رمضان كما كشف في الجول.. الأهلي يعلن موعد انتخابات مجلس الإدارة انتهت في الدوري - فاركو (0)-(0) المصري
أخر الأخبار
مؤتمر يوريتشيتش: أثق في قدرات لاعبي بيراميدز على الفوز ضد أهلي جدة 24 دقيقة | كأس العالم للأندية
الزمالك يعلن إعادة تشكيل المكتب التنفيذي.. وتكليف هشام نصر بتقديم التصور 44 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف من هو ثلاثي شباب الأهلي في قائمة مباراة حرس الحدود ساعة | الكرة المصرية
الزمالك: العمل جاري على حل الظروف المالية.. والشكر للمنظومة الرياضية ساعة | الدوري المصري
طبيب الأهلي يكشف سبب غياب الرباعي عن مباراة حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - زد (1)-(0) الاتحاد.. المحلة (0)-(0) بتروجت.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - عودة أحمد عبد القادر أمام حرس الحدود.. وغياب بن رمضان ساعة | الدوري المصري
كما كشف في الجول.. الأهلي يعلن موعد انتخابات مجلس الإدارة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مباشر حفل الكرة الذهبية - وصول فريق برشلونة 2 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 3 خبر في الجول – بعد إصابة إمام عاشور.. سلبية عينة لاعبي الأهلي 4 الأهلي: إصابة إمام عاشور بفيروس A
/articles/513923/في-ليلة-تألق-شيكا-فاركو-يعرقل-المصري-ويضمن-استمرار-صدارة-الزمالك