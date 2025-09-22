وكيل فينيسيوس يقدم سفره إلى إسبانيا للاجتماع مع ريال مدريد

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 18:46

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد ضد ريال أوفييدو

عقد فريدريكو بينا وكيل أعمال فينيسيوس جونيور اجتماعا صباح اليوم الإثنين مع مسؤولي ريال مدريد الإسباني في مقرر النادي في مدريد.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن وكيل أعمال فينيسيوس لم يكن يخطط للسفر إلى مدريد في الوقت الحالي، لكنه قرر تقديم موعد سفره.

واستمر اجتماع وكيل فينيسيوس مع ريال مدريد لمدة ساعتين، وذلك لمناقشة تجديد تعاقد اللاعب مع ريال مدريد.

أخبار متعلقة:
ماركا: برشلونة لن يلعب في يوهان كرويف مجددا برناردو سيلفا: لم نقدم أفضل ما لدينا ضد أرسنال بسبب قرار غير عادل

وتشير صحيفة "آس" إلى أن فينيسيوس يرغب في تجديد تعاقده مع ريال مدريد.

لكن في نفس الوقت يشعر اللاعب بالضيق بسبب تقليص عدد دقائق لعبه مع ريال مدريد منذ كأس العالم للأندية.

وذلك بسبب عدم تنفيذه للأدوار الدفاعية المطلوبة منه من قبل المدرب تشابي ألونسو.

ورغم أن هناك تقارب في وجهات النظر، إلا أنه لم يحدث أي اتفاق نهائي بين الطرفين بشأن التجديد.

فينيسيوس جونيور ريال مدريد الدوري الإسباني
نرشح لكم
بعد إعلان مدة غيابه.. المباريات التي سيغيب عنها فيرمين من برشلونة مباشر حفل الكرة الذهبية - وصول فريق برشلونة ماركا: برشلونة لن يلعب في يوهان كرويف مجددا برشلونة يعلن خضوع جافي لمنظار على الركبة برشلونة يعلن غياب فيرمين لوبيز لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة مؤتمر ألونسو: لم أفكر في بالون دور كثيرا.. وهذا اللاعب فاجأني تألق العائدين من العقاب مستمر.. برشلونة يهزم خيتافي ويواصل مطاردة ريال مدريد انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(0) خيتافي
أخر الأخبار
مؤتمر يوريتشيتش: أثق في قدرات لاعبي بيراميدز على الفوز ضد أهلي جدة 37 دقيقة | كأس العالم للأندية
الزمالك يعلن إعادة تشكيل المكتب التنفيذي.. وتكليف هشام نصر بتقديم التصور 57 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف من هو ثلاثي شباب الأهلي في قائمة مباراة حرس الحدود ساعة | الكرة المصرية
الزمالك: العمل جاري على حل الظروف المالية.. والشكر للمنظومة الرياضية ساعة | الدوري المصري
طبيب الأهلي يكشف سبب غياب الرباعي عن مباراة حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - زد (1)-(0) الاتحاد.. المحلة (0)-(0) بتروجت.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - عودة أحمد عبد القادر أمام حرس الحدود.. وغياب بن رمضان ساعة | الدوري المصري
كما كشف في الجول.. الأهلي يعلن موعد انتخابات مجلس الإدارة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مباشر حفل الكرة الذهبية - وصول فريق برشلونة 2 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 3 خبر في الجول – بعد إصابة إمام عاشور.. سلبية عينة لاعبي الأهلي 4 الأهلي: إصابة إمام عاشور بفيروس A
/articles/513922/وكيل-فينيسيوس-يقدم-سفره-إلى-إسبانيا-للاجتماع-مع-ريال-مدريد