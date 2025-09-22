وكيل فينيسيوس يقدم سفره إلى إسبانيا للاجتماع مع ريال مدريد

عقد فريدريكو بينا وكيل أعمال فينيسيوس جونيور اجتماعا صباح اليوم الإثنين مع مسؤولي ريال مدريد الإسباني في مقرر النادي في مدريد.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن وكيل أعمال فينيسيوس لم يكن يخطط للسفر إلى مدريد في الوقت الحالي، لكنه قرر تقديم موعد سفره.

واستمر اجتماع وكيل فينيسيوس مع ريال مدريد لمدة ساعتين، وذلك لمناقشة تجديد تعاقد اللاعب مع ريال مدريد.

وتشير صحيفة "آس" إلى أن فينيسيوس يرغب في تجديد تعاقده مع ريال مدريد.

لكن في نفس الوقت يشعر اللاعب بالضيق بسبب تقليص عدد دقائق لعبه مع ريال مدريد منذ كأس العالم للأندية.

وذلك بسبب عدم تنفيذه للأدوار الدفاعية المطلوبة منه من قبل المدرب تشابي ألونسو.

ورغم أن هناك تقارب في وجهات النظر، إلا أنه لم يحدث أي اتفاق نهائي بين الطرفين بشأن التجديد.