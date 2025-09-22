مباشر حفل الكرة الذهبية - وصول فريق برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لحفل الكرة الذهبة "بالون دور" لاختيار أفضل لاعب في العالم وهي الجائزة التي تقدم كل عام من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وينافس محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي على جائزة الكرة الذهبية، وذلك رفقة 29 لاعبا من نجوم أوروبا.

وسيتم الكشف عن ترتيب اللاعبين تباعا من المركز الـ30 وحتى صاحب الجائزة.

****************

وصول لاعبو فريق برشلونة

وصول لامين يامال إلى الحفل

رقم 11: بيدري - برشلونة.

رقم 12: خيفيتشيا كفاراتسخيليا - باريس سان جيرمان

رقم 13: هاري كين - بايرن ميونيخ

رقم 14: ديزيري دوي - باريس سان جيرمان

رقم 15: فيكتور جيوكيريس - أرسنال

رقم 16: فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

رقم 17: روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

رقم 18: سكوت ماكتوميناي - نابولي

رقم 19: جواو نيفيز - باريس سان جيرمان

رقم 20: لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

رقم 21: سيرهو جيراسي - بوروسيا دورتموند

رقم 22: أليكسيس ماك أليستر - ليفربول

رقم 23: جود بيلينهجام - ريال مدريد

رقم 24: فابيان رويز - باريس سان جيرمان

رقم 25: دينزيل دومفريس - إنتر ميلان

رقم 26: إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

رقم 27: ديكلان رايس - أرسنال

رقم 28: فيرجيل فان دايك - ليفربول

رقم 29: فلوريان فيرتز - ليفربول

رقم 30: مايكل أوليسي - بايرن ميونيخ

وينطلق الحفل بعد قليل