مباشر حفل الكرة الذهبية - وصول فريق برشلونة

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 18:42

كتب : FilGoal

الكرة الذهبية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لحفل الكرة الذهبة "بالون دور" لاختيار أفضل لاعب في العالم وهي الجائزة التي تقدم كل عام من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وينافس محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي على جائزة الكرة الذهبية، وذلك رفقة 29 لاعبا من نجوم أوروبا.

وسيتم الكشف عن ترتيب اللاعبين تباعا من المركز الـ30 وحتى صاحب الجائزة.

أخبار متعلقة:
ماركا: برشلونة لن يلعب في يوهان كرويف مجددا برناردو سيلفا: لم نقدم أفضل ما لدينا ضد أرسنال بسبب قرار غير عادل صلاح: مانشستر سيتي منافسنا المباشر.. واستقبالنا لأهداف كثيرة ليس مؤشر جيد

****************

وصول لاعبو فريق برشلونة

وصول لامين يامال إلى الحفل

رقم 11: بيدري - برشلونة.

Image

رقم 12: خيفيتشيا كفاراتسخيليا - باريس سان جيرمان

Image

رقم 13: هاري كين - بايرن ميونيخ

Image

رقم 14: ديزيري دوي - باريس سان جيرمان

Image

رقم 15: فيكتور جيوكيريس - أرسنال

Image

رقم 16: فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

Image

رقم 17: روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

Image

رقم 18: سكوت ماكتوميناي - نابولي

Image

رقم 19: جواو نيفيز - باريس سان جيرمان

Image

رقم 20: لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

Image

رقم 21: سيرهو جيراسي - بوروسيا دورتموند

Image

رقم 22: أليكسيس ماك أليستر - ليفربول

Image

رقم 23: جود بيلينهجام - ريال مدريد

Image

رقم 24: فابيان رويز - باريس سان جيرمان

Image

رقم 25: دينزيل دومفريس - إنتر ميلان

Image

رقم 26: إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

Image

رقم 27: ديكلان رايس - أرسنال

Image

رقم 28: فيرجيل فان دايك - ليفربول

Image

رقم 29: فلوريان فيرتز - ليفربول

Image

رقم 30: مايكل أوليسي - بايرن ميونيخ

Image

وينطلق الحفل بعد قليل

الكرة الذهبية بالون دور محمد صلاح
نرشح لكم
بعد إعلان مدة غيابه.. المباريات التي سيغيب عنها فيرمين من برشلونة وكيل فينيسيوس يقدم سفره إلى إسبانيا للاجتماع مع ريال مدريد ماركا: برشلونة لن يلعب في يوهان كرويف مجددا برشلونة يعلن غياب فيرمين لوبيز لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة سبورت ميدياسيت: يوفنتوس يستهدف ضم سافيتش بعد نهاية تعاقده مع الهلال في نفس توقيت حفل الكرة الذهبية.. غياب ديمبيلي عن قائمة سان جيرمان أمام مارسيليا رودري: أتمنى فوز يامال أو بيدري بالكرة الذهبية طريقة التصويت ومعايير اختيار الأفضل في العالم.. من يتوج بالكرة الذهبية؟
أخر الأخبار
مؤتمر يوريتشيتش: أثق في قدرات لاعبي بيراميدز على الفوز ضد أهلي جدة 38 دقيقة | كأس العالم للأندية
الزمالك يعلن إعادة تشكيل المكتب التنفيذي.. وتكليف هشام نصر بتقديم التصور 58 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف من هو ثلاثي شباب الأهلي في قائمة مباراة حرس الحدود ساعة | الكرة المصرية
الزمالك: العمل جاري على حل الظروف المالية.. والشكر للمنظومة الرياضية ساعة | الدوري المصري
طبيب الأهلي يكشف سبب غياب الرباعي عن مباراة حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - زد (1)-(0) الاتحاد.. المحلة (0)-(0) بتروجت.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - عودة أحمد عبد القادر أمام حرس الحدود.. وغياب بن رمضان ساعة | الدوري المصري
كما كشف في الجول.. الأهلي يعلن موعد انتخابات مجلس الإدارة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مباشر حفل الكرة الذهبية - وصول فريق برشلونة 2 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 3 خبر في الجول – بعد إصابة إمام عاشور.. سلبية عينة لاعبي الأهلي 4 الأهلي: إصابة إمام عاشور بفيروس A
/articles/513921/مباشر-حفل-الكرة-الذهبية-وصول-لامين-يامال