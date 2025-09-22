نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 18:42

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي الفائز بالكرة الذهبية 2025

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لحفل الكرة الذهبة "بالون دور" لاختيار أفضل لاعب في العالم وهي الجائزة التي تقدم كل عام من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وينافس محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي على جائزة الكرة الذهبية، وذلك رفقة 29 لاعبا من نجوم أوروبا.

وسيتم الكشف عن ترتيب اللاعبين تباعا من المركز الـ30 وحتى صاحب الجائزة.

ماركا: برشلونة لن يلعب في يوهان كرويف مجددا برناردو سيلفا: لم نقدم أفضل ما لدينا ضد أرسنال بسبب قرار غير عادل صلاح: مانشستر سيتي منافسنا المباشر.. واستقبالنا لأهداف كثيرة ليس مؤشر جيد

****************

عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في العالم ويفوز بالكرة الذهبية

المركز الأول – عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)

المركز الثاني – لامين يامال (برشلونة)

المركز الثالث – فيتينيا (باريس سان جيرمان)

المركز الرابع – محمد صلاح (ليفربول)

المركز الخامس – رافينيا (برشلونة)

المركز السادس – أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

المركز السابع – كيليان مبابي (ريال مدريد)

المركز الثامن – كول بالمر (تشيلسي)

المركز التاسع – دوناروما (مانشستر سيتي)

المركز العاشر – نونو ميدنيش (باريس سان جيرمان)

ترتيب أفضل اللاعبين من المركز العاشر إلى الثاني

أيتانا بونماتي أفضل لاعبة في العالم للعام الثالث على التوالي

Image

باريس سان جيرمان أفضل نادي كرة قدم في العالم

أرسنال أفضل نادي كرة قدم نسائية

فيكتور جيوكيريس مهاجم أرسنال يفوز بجائزة أفضل هداف

Image

إيفا بايور مهاجمة برشلونة تفوز بجائزة أفضل هدافه في العالم

جيانلويجي دوناروما حارس مانشستر سيتي يفوز بجائزة أفضل حارس في العالم

Image

هانا هامبتون حارسة منتخب إنجلترا تفوز بجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم

Image

لويس إنريكي أفضل مدرب في العالم

Image

سارينا فيجمان تفوز بجائزة أفضل مدربة للكرة النسائية

Image

فيكي لوبيز لاعبة برشلونة تفوز بجائزة أفضل لاعبة شابة في العالم

لامين يامال يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم

انطلاق الحفل

وصول عثمان ديمبيلي

وصول لاعبو فريق برشلونة

Image

وصول لامين يامال إلى الحفل

رقم 11: بيدري - برشلونة.

Image

رقم 12: خيفيتشيا كفاراتسخيليا - باريس سان جيرمان

Image

رقم 13: هاري كين - بايرن ميونيخ

Image

رقم 14: ديزيري دوي - باريس سان جيرمان

Image

رقم 15: فيكتور جيوكيريس - أرسنال

Image

رقم 16: فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

Image

رقم 17: روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

Image

رقم 18: سكوت ماكتوميناي - نابولي

Image

رقم 19: جواو نيفيز - باريس سان جيرمان

Image

رقم 20: لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

Image

رقم 21: سيرهو جيراسي - بوروسيا دورتموند

Image

رقم 22: أليكسيس ماك أليستر - ليفربول

Image

رقم 23: جود بيلينهجام - ريال مدريد

Image

رقم 24: فابيان رويز - باريس سان جيرمان

Image

رقم 25: دينزيل دومفريس - إنتر ميلان

Image

رقم 26: إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

Image

رقم 27: ديكلان رايس - أرسنال

Image

رقم 28: فيرجيل فان دايك - ليفربول

Image

رقم 29: فلوريان فيرتز - ليفربول

Image

رقم 30: مايكل أوليسي - بايرن ميونيخ

Image

وينطلق الحفل بعد قليل

