نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لحفل الكرة الذهبة "بالون دور" لاختيار أفضل لاعب في العالم وهي الجائزة التي تقدم كل عام من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وينافس محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي على جائزة الكرة الذهبية، وذلك رفقة 29 لاعبا من نجوم أوروبا.

وسيتم الكشف عن ترتيب اللاعبين تباعا من المركز الـ30 وحتى صاحب الجائزة.

****************

عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في العالم ويفوز بالكرة الذهبية

المركز الأول – عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)

المركز الثاني – لامين يامال (برشلونة)

المركز الثالث – فيتينيا (باريس سان جيرمان)

المركز الرابع – محمد صلاح (ليفربول)

المركز الخامس – رافينيا (برشلونة)

المركز السادس – أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

المركز السابع – كيليان مبابي (ريال مدريد)

المركز الثامن – كول بالمر (تشيلسي)

المركز التاسع – دوناروما (مانشستر سيتي)

المركز العاشر – نونو ميدنيش (باريس سان جيرمان)

ترتيب أفضل اللاعبين من المركز العاشر إلى الثاني

أيتانا بونماتي أفضل لاعبة في العالم للعام الثالث على التوالي

باريس سان جيرمان أفضل نادي كرة قدم في العالم

أرسنال أفضل نادي كرة قدم نسائية

فيكتور جيوكيريس مهاجم أرسنال يفوز بجائزة أفضل هداف

إيفا بايور مهاجمة برشلونة تفوز بجائزة أفضل هدافه في العالم

جيانلويجي دوناروما حارس مانشستر سيتي يفوز بجائزة أفضل حارس في العالم

هانا هامبتون حارسة منتخب إنجلترا تفوز بجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم

لويس إنريكي أفضل مدرب في العالم

سارينا فيجمان تفوز بجائزة أفضل مدربة للكرة النسائية

فيكي لوبيز لاعبة برشلونة تفوز بجائزة أفضل لاعبة شابة في العالم

لامين يامال يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم

انطلاق الحفل

وصول عثمان ديمبيلي

وصول لاعبو فريق برشلونة

وصول لامين يامال إلى الحفل

رقم 11: بيدري - برشلونة.

رقم 12: خيفيتشيا كفاراتسخيليا - باريس سان جيرمان

رقم 13: هاري كين - بايرن ميونيخ

رقم 14: ديزيري دوي - باريس سان جيرمان

رقم 15: فيكتور جيوكيريس - أرسنال

رقم 16: فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

رقم 17: روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

رقم 18: سكوت ماكتوميناي - نابولي

رقم 19: جواو نيفيز - باريس سان جيرمان

رقم 20: لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

رقم 21: سيرهو جيراسي - بوروسيا دورتموند

رقم 22: أليكسيس ماك أليستر - ليفربول

رقم 23: جود بيلينهجام - ريال مدريد

رقم 24: فابيان رويز - باريس سان جيرمان

رقم 25: دينزيل دومفريس - إنتر ميلان

رقم 26: إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

رقم 27: ديكلان رايس - أرسنال

رقم 28: فيرجيل فان دايك - ليفربول

رقم 29: فلوريان فيرتز - ليفربول

رقم 30: مايكل أوليسي - بايرن ميونيخ

وينطلق الحفل بعد قليل