ماركا: برشلونة لن يلعب في يوهان كرويف مجددا

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 18:31

كتب : FilGoal

ملعب يوهان كرويف برشلونة

أغلق نادي برشلونة ملف اللعب في ملعب يوهان كرويف خلال الموسم الجاري.

ولعب برشلونة الموسم الحالي على ملعب يوهان كرويف في مباراتي فالنسيا وخيتافي.

وبحسب صحيفة ماركا، فإن برشلونة لن يلعب في يوهان كرويف مرة أخرى.

وأفادت الصحيفة أن مباراة الفريق ضد منافسه ريال سوسييداد المقبلة إن لم تقم في سبوتيفاي كامب نو فستلعب على ملعب مونتجويك.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال سوسييداد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإسباني يوم 28 من الشهر الجاري.

ولم يحصل نادي برشلونة على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح ملعب سبوتيفاي كامب نو ويسعى للانتهاء من ذلك خلال الأيام المقبلة.

وتغلب برشلونة على ضيفه خيتافي بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

النتيجة رفعت رصيد برشلونة إلى 13 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر بالعلامة الكاملة.

ويليهما فياريال وإسبانيول بـ 10 نقاط، ثم إلتشي وريال بيتيس وأتلتيك بلباو وخيتافي، جميعهم بـ 9 نقاط، إلا ان فارق الأهداف ترك خيتافي في المركز الثامن.

برشلونة ريال سوسييداد الدوري الإسباني
