رغم الخسارة أمام مالية كفر الزيات بركلات الترجيح.. سمنود يعلن التأهل في كأس مصر

أعلن نادي سمنود تأهل الفريق إلى دور الـ64 بكأس مصر، وذلك بعد ثبوت مشاركة لاعب بشكل خاطئ مع فريق مالية كفر الزيات خلال مباراة الفريقين.

وخسر سمنود أحد أندية دوري القسم الثاني (ب) أمام مالية كفر الزيات بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

وأوضح نادي سمنود أن مالية كفر الزيات أشرك أحد اللاعبين الموقوفين وهو عبد الله الرويني.

وأكد النادي عبر حساباته الرسمية تأهله إلى دور الـ64 في كأس مصر.

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة القرار الرسمي بشأن المتأهل من هذه المباراة في وقت لاحق.