ساهم في الثنائية التاريخية.. فادلو ديفيدز مديرا فنيا لـ الرجاء المغربي

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 17:25

أعلن نادي الرجاء المغربي التعاقد مع الجنوب إفريقي فادلو ديفيدز مديرًا فنيا للفريق خلفا لـ التونسي أسعد الشابي، لتولي تدريب الفريق.

وكشف الرجاء في بيان رسمي له اليوم "يعلن نادي الرجاء إنهاء التعاقد مع لسعد الشابي وطاقمه التقني، مع تمنياتنا لهم بكامل النجاح في مسيرتهم المستقبلية".

وأضاف بيان الرجاء "تعيين فادلو ديفيدز مديرا فنيا للفريق والذي كان أحد العوامل الرئيسية في الثنائية التاريخية لموسم 2023 - 2024، حيث لعب دورا حاسما في ذلك كمدرب مساعد".

وتوج الرجاء هذا الموسم ببطولتي الدوري المغربي دون تلقي أي هزيمة، وكذلك التتويج بلقب كأس العرش تحت قيادة الألماني جوزيف زينباور، ومساعده فادلو ديفيدز.

وأوضح الرجاء عن سبب اختيار فادلو ديفيدز "جاء اختياره بناء على درايته المسبقة بالنادي مما يجعله الشخص المناسب والقادر على تعزيز انسجام المجموعة، وقيادة النادي لتحقيق طموحاته".

وتولى التونسي أسعد الشابي تدريب الفريق في فبراير الماضي خلفا للمدرب البرتغالي ريكاردو ساوبينتو الذي رحل بعد تراجع النتائج.

وكان الشابي قد قاد الرجاء للحصول على لقبي البطولة الكونفدرالية الإفريقية وكأس العرب للأندية الأبطال قبل أن يرحل ويتولى تدريب النجم الساحلي التونسي.

وجمع الرجاء هذا الموسم 4 نقاط من فوز وتعادل، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المغربي.

