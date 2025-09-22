مباشر الدوري - فاركو (0)-(0) المصري.. خطيرة قبل النهاية

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 16:48

كتب : FilGoal

منذر طمين - المصري

يواجه فاركو فريق المصري ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الثاني برصيد 14 نقطة بينما يتذيل فاركو الترتيب برصيد 3 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

------------------

ق 65 حسين فيصل وأحمد عامر بدلا من موجيشا وعمر الساعي

ق 50 تسديدة من كريم بامبو لاعب المصري من خارج منطقة الجزاء أمسك بها محمد سعيد شيكا من يسار مرماه.

ق 49 رأسية من كريم الطيب لاعب فاركو المنفرد تماما بالمرمى داخل منطقة الــ 6 ياردات ولكن كرته مرت أعلى العارضة بغرابة.

استراحة

ق 45+2 تسديدة قوية من محمد مخلوف لاعب المصري من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

ق 29 انفراد تام بالمرمى من عبد الرحيم دغموم لاعب المصري يسار منطقة الجزاء انهاه بتسديدة ابعدها محمد سعيد شيكا حارس فاركو ثم الدفاع.

ق 16 انفراد بالمرمى من أحمد شعبان لاعب فاركو يمين منطقة الجزاء ولكنه فشل في ترويض الكرة فطالت ووصلت سهلة للحارس عصام ثروت.

ق7 محمد شيكا يتألق أمام رأسية بامبو

انطلاق المباراة

الدوري المصري المصري فاركو
