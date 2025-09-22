مباشر الدوري - فاركو (0)-(0) المصري.. خطيرة قبل النهاية

يواجه فاركو فريق المصري ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الثاني برصيد 14 نقطة بينما يتذيل فاركو الترتيب برصيد 3 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

------------------

ق 65 حسين فيصل وأحمد عامر بدلا من موجيشا وعمر الساعي

ق 50 تسديدة من كريم بامبو لاعب المصري من خارج منطقة الجزاء أمسك بها محمد سعيد شيكا من يسار مرماه.

ق 49 رأسية من كريم الطيب لاعب فاركو المنفرد تماما بالمرمى داخل منطقة الــ 6 ياردات ولكن كرته مرت أعلى العارضة بغرابة.

استراحة

ق 45+2 تسديدة قوية من محمد مخلوف لاعب المصري من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

ق 29 انفراد تام بالمرمى من عبد الرحيم دغموم لاعب المصري يسار منطقة الجزاء انهاه بتسديدة ابعدها محمد سعيد شيكا حارس فاركو ثم الدفاع.

ق 16 انفراد بالمرمى من أحمد شعبان لاعب فاركو يمين منطقة الجزاء ولكنه فشل في ترويض الكرة فطالت ووصلت سهلة للحارس عصام ثروت.

ق7 محمد شيكا يتألق أمام رأسية بامبو

انطلاق المباراة