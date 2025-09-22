تشكيل المصري - بامبو أساسي لأول مرة.. وغياب منذر طمين أمام فاركو
الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 16:09
كتب : FilGoal
كشف نبيل الكوكي المدير الفني للمصري، تشكيل فريقه لمواجهة فاركو في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري والمقررة على استاد السويس.
كريم بامبو
النادي : المصري
وقرر الكوكي البدء بـ كريم بامبو لأول مرة هذا الموسم أساسيا لتعويض غياب منذر طمين.
ولعب بامبو دقائق معدودة خلال 4 مباريات هذا الموسم.
ويبدأ المصري المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: عصام ثروت
الدفاع: أحمد عيد - باهر المحمدي - خالد صبحي - حسن علي
الوسط: محمد مخلوف - عمر الساعي - موجيشا
الهجوم: عبد الرحيم دغموم - كريم بامبو - صلاح محسن
وعلى مقاعد البدلاء: محمود حمدي - أحمد منصور - محمد هاشم - كريم العراقي - عمرو السعداوي - أحمد علي عامر - حسين فيصل - محمود حمادة - أحمد القرموطي
ويحتل المصري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة من 7 مباريات، فيما يحل فاركو في المركز الـ21 والأخير برصيد 3 نقاط جمعهم من 6 مباريات.