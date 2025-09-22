تشكيل المصري - بامبو أساسي لأول مرة.. وغياب منذر طمين أمام فاركو

كشف نبيل الكوكي المدير الفني للمصري، تشكيل فريقه لمواجهة فاركو في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري والمقررة على استاد السويس.

وقرر الكوكي البدء بـ كريم بامبو لأول مرة هذا الموسم أساسيا لتعويض غياب منذر طمين.

ولعب بامبو دقائق معدودة خلال 4 مباريات هذا الموسم.

ويبدأ المصري المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: أحمد عيد - باهر المحمدي - خالد صبحي - حسن علي

الوسط: محمد مخلوف - عمر الساعي - موجيشا

الهجوم: عبد الرحيم دغموم - كريم بامبو - صلاح محسن

وعلى مقاعد البدلاء: محمود حمدي - أحمد منصور - محمد هاشم - كريم العراقي - عمرو السعداوي - أحمد علي عامر - حسين فيصل - محمود حمادة - أحمد القرموطي

ويحتل المصري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة من 7 مباريات، فيما يحل فاركو في المركز الـ21 والأخير برصيد 3 نقاط جمعهم من 6 مباريات.