كأس إنتركونتيننتال - رابطة الزمالك في السعودية تنفي شراء تذاكر مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة

نفت رابطة الزمالك بجدة الأنباء المتداولة عن شراء عدد من تذاكر مباريات بيراميدز ضد أهلي جدة بكأس القارات الثلاث.

وكانت صحيفة الرياضية السعودية قد كشفت عن شراء نادي بيراميدز 1500 تذكرة فيما حصلت رابطة الزمالك على 400 تذكرة منهم لحضور المباراة ودعم بيراميدز.

ويستعد بيراميدز لمواجهة منافسه أهلي جدة في المباراة التي ستجمعهما غدا الثلاثاء المقبل في كأس إنتركونتيننتال.

وأشار بيان رابطة الزمالك بجدة إلى دعم الزمالك والمنتخب فقط في المباريات المقامة على أرض السعودية، كما أن مواجهة الزمالك ضد الجونة ستكون في نفس توقيت مباراة بيراميدز أمام أهلي جدة.

وجاء بيان رابطة الزمالك كالآتي:

"إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والصحف الرياضية بشأن قيام رابطة نادي الزمالك في جدة بشراء عدد من تذاكر مباراة فريقي بيراميدز ضد الأهلي السعودي فإننا نؤكد على الآتي:

أولا: نكن كل الاحترام والتقدير لجميع الفرق الرياضية في مصر والمملكة ومنهم فريقي بيراميدز المصري وأهلي جدة السعودي

ثانيا: تنفي الرابطة الرسمية لنادي الزمالك في جدة بشكل قاطع أي علاقة لها بهذا الأمر، ولم تقم بشراء أي تذاكر أو إعلان دعم أي فريق غير الزمالك أو المنتخب حال مشاركتهما في أي فاعلية رياضية على أرض المملكة العربية السعودية.

ثالثا: نحيطكم علما أنه في نفس توقيت مباراة بيراميدز وأهلي جدة مباراة لنادي الزمالك مع الجونة في الدوري المصري، فلا يعقل أن نفكر في متابعة مباراة أخرى في وقت مواجهة فريقنا الهامة للمنافسة على لقب الدوري.

نرجو من الجميع تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير دقيقة وإقحامنا في الأمر".

وتغلب بيراميدز على أوكلاند بثلاثة أهداف دون مقابل ليصعد لمواجهة أهلي جدة على لقب كأس القارات الثلاث.

مباراة الهلال التي انتهت 3-3 بالدوري السعودي كانت التجربة الأخيرة لأهلي جدة قبل مواجهة بيراميدز في كأس إنتركونتينينتال.

ويستضيف أهلي جدة مباراته ضد بيراميدز على ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة مساء غدا الثلاثاء.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر.

وكشف فيفا عن إدارة الروماني إستيفان كوفاكس للمواجهة بين الفريقين.

وكان كوفاكس قد أدار نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة بين باريس سان جيرمان وإنتر والتي انتهت بفوز الفريق الفرنسي بخمسة أهداف دون مقابل.