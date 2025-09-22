برشلونة يعلن خضوع جافي لمنظار على الركبة

أعلن نادي برشلونة خضوع جافي لمنظار على الركبة يوم الثلاثاء.

وكشف برشلونة في بيان رسمي: "خضع جافي لاختبارات إجهاد رياضية مكثفة بعد انتهاء برنامجه العلاجي".

وأوضح النادي الكاتالوني: "يبدأ ذلك للحفاظ على سلامة ركبته اليمنى من الإصابة في الغضروف الهلالي الداخلي للركبة".

وأكمل بيان النادي "لضمان أفضل تعافي ممكن والعودة إلى المباريات سيخضع جافي لمنظار يوم الثلاثاء المقبل من قبل الدكتور خوان كارلوس مونلو، تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي".

وأتم "سيصدر النادي بيانا صحفيا آخر فوز انتهاء العملية".

ولم يشارك جافي سوى في مباراتين منذ بداية الموسم بقميص برشلونة وتمكن من صنع هدفا، بينما غاب عن باقي المباريات بسبب الإصابة.

وعانى جافي من انزعاج في غضروف الركبة الذي أجرى بها عملية الرباط الصليبي في وقت سابق ولكنه تحسن بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي.