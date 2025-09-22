برشلونة يعلن غياب فيرمين لوبيز لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 15:16

كتب : FilGoal

فيرمين لوبيز

أعلن نادي برشلونة تفاصيل الإصابة التي تعرض لها فيرمين لوبيز خلال مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني.

فيرمن لوبيز

النادي : برشلونة

برشلونة

وتغلب برشلونة على خيتافي بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وكشف نادي برشلونة عن معاناة فيرمين لوبيز من إصابة في العضلة (الحرقفية القطنية) في الساق اليسرى وهي العضلة المسؤولة عن ثني الورك.

أخبار متعلقة:
تألق العائدين من العقاب مستمر.. برشلونة يهزم خيتافي ويواصل مطاردة ريال مدريد الثاني على التوالي.. فليك يستبعد راشفورد من تشكيل برشلونة لهذا السبب تشكيل برشلونة - رافينيا يقود هجوم البلوجرانا أمام خيتافي قائمة برشلونة - استمرار غياب يامال.. وتواجد كوبارسي في مواجهة خيتافي

وأشار نادي برشلونة إلى غياب فيرمين لوبيز لمدة قد تصل إلى ثلاثة أسابيع أي عدم لحاقه بمعسكر منتخب إسبانيا في توقف أكتوبر المقبل.

وكان لوبيز قد شارك في الشوط الثاني من انتصار برشلونة على خيتافي بثلاثة أهداف دون مقابل وتعرض للإصابة في الثواني الأخيرة بالمواجهة التي أقيمت على ملعب يوهان كرويف.

ورفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

بينما ينفرد ريال مدريد بالعلامة الكاملة بـ 15 نقطة من خمسة انتصارات متتالية في الدوري.

ويلعب برشلونة مباراته المقبلة أمام ريال أوفييدو مساء الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة.

ولم يحقق أوفييدو سوى انتصار وحيد مقابل أربع هزائم في الدوري هذا الموسم.

ويلعب هيثم حسن المحترف المصري ذو الأصول التونسية ضمن صفوف ريال أوفييدو.

برشلونة فيرمين لوبيز الدوري الإسباني
نرشح لكم
ماركا: برشلونة لن يلعب في يوهان كرويف مجددا سبورت ميدياسيت: يوفنتوس يستهدف ضم سافيتش بعد نهاية تعاقده مع الهلال في نفس توقيت حفل الكرة الذهبية.. غياب ديمبيلي عن قائمة سان جيرمان أمام مارسيليا رودري: أتمنى فوز يامال أو بيدري بالكرة الذهبية طريقة التصويت ومعايير اختيار الأفضل في العالم.. من يتوج بالكرة الذهبية؟ "صلاح من أجل الحلم".. موعد حفل الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة مواعيد مباريات الإثنين 22 سبتمبر 2025.. ثلاث مواجهات بالدوري المصري وكلاسيكو فرنسا فك شراكة تفوق تاريخي.. إنتر يتجاوز ساسولو بثنائية
أخر الأخبار
ماركا: برشلونة لن يلعب في يوهان كرويف مجددا دقيقة | الكرة الأوروبية
برناردو سيلفا: لم نقدم أفضل ما لدينا ضد أرسنال بسبب قرار غير عادل 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رغم الخسارة أمام مالية كفر الزيات بركلات الترجيح.. سمنود يعلن التأهل في كأس مصر 23 دقيقة | الكرة المصرية
ساهم في الثنائية التاريخية.. فادلو ديفيدز مديرا فنيا لـ الرجاء المغربي ساعة | الوطن العربي
صلاح: مانشستر سيتي منافسنا المباشر.. واستقبالنا لأهداف كثيرة ليس مؤشر جيد ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري - فاركو (0)-(0) المصري.. تبديلان للفريق البورسعيدي ساعة | الدوري المصري
تشكيل المصري - بامبو أساسي لأول مرة.. وغياب منذر طمين أمام فاركو 2 ساعة | الدوري المصري
كأس إنتركونتيننتال - رابطة الزمالك في السعودية تنفي شراء تذاكر مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 خبر في الجول – بعد إصابة إمام عاشور.. سلبية عينة لاعبي الأهلي 3 الأهلي: إصابة إمام عاشور بفيروس A 4 خبر في الجول - عقبة وحيدة في مفاوضات الأهلي مع أورس فيشر
/articles/513910/برشلونة-يعلن-غياب-فيرمين-لوبيز-لمدة-3-أسابيع-بسبب-الإصابة