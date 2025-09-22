برشلونة يعلن غياب فيرمين لوبيز لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة

أعلن نادي برشلونة تفاصيل الإصابة التي تعرض لها فيرمين لوبيز خلال مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني.

فيرمن لوبيز النادي : برشلونة برشلونة

وتغلب برشلونة على خيتافي بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وكشف نادي برشلونة عن معاناة فيرمين لوبيز من إصابة في العضلة (الحرقفية القطنية) في الساق اليسرى وهي العضلة المسؤولة عن ثني الورك.

وأشار نادي برشلونة إلى غياب فيرمين لوبيز لمدة قد تصل إلى ثلاثة أسابيع أي عدم لحاقه بمعسكر منتخب إسبانيا في توقف أكتوبر المقبل.

وكان لوبيز قد شارك في الشوط الثاني من انتصار برشلونة على خيتافي بثلاثة أهداف دون مقابل وتعرض للإصابة في الثواني الأخيرة بالمواجهة التي أقيمت على ملعب يوهان كرويف.

ورفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

بينما ينفرد ريال مدريد بالعلامة الكاملة بـ 15 نقطة من خمسة انتصارات متتالية في الدوري.

ويلعب برشلونة مباراته المقبلة أمام ريال أوفييدو مساء الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة.

ولم يحقق أوفييدو سوى انتصار وحيد مقابل أربع هزائم في الدوري هذا الموسم.

ويلعب هيثم حسن المحترف المصري ذو الأصول التونسية ضمن صفوف ريال أوفييدو.