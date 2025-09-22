مؤتمر ألونسو: لم أفكر في بالون دور كثيرا.. وهذا اللاعب فاجأني

رد تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد، على التقارير التي كشفت عن اقتراب عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان من التتويج بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

ويقام حفل جائزة بالون دور التاسعة مساء اليوم، للإعلان عن أفضل لاعب في العالم.

ويتواجد في القائمة النهائية 3 لاعبين من ريال مدريد وهم كيليان مبابي، وجود بيلينجهام، وفينيسيوس جونيور.

وردا على إمكانية تتويج ديمبيلي، قال ألونسو: "لست عضوا في لجنة التحكيم، لم أفكر كثيرا، أفكر فقط في ليفانتي."

وقرر ريال مدريد عدم المشاركة في جائزة بالون دور اعتراضا على تتويج الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي بالجائزة الموسم الماضي، على حساب فينيسيوس جونيور.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليفانتي العاشرة والنصف مساء الثلاثاء في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وأوضح ألونسو: "نحن نتحسن، لكننا ما زلنا في مرحلة البناء، لعبنا مباريات قوية جدًا مؤخرًا، لم يمضِ على وجودنا هنا سوى فترة قصيرة".

وأضاف "يجب أن يكون لدينا طموح أكبر، ونكون متعطشين، نريد الكثير من النقاط، ولتحقيق ذلك، يجب أن نفوز بالعديد من المباريات."

وردا على غضب فينيسيوس بعد استبداله أمام إسبانيول: "كنتُ لاعبًا، وعندما استبدلوني لم يكن الوقت مناسبًا، فتقبلت الأمر بتلقائية، بطبعي لا أُبالغ في الأمر، في الأيام الماضية كان الجميع سعداء بالفوز وهذا ما نحتاجه، أن نكون فريقًا متماسكًا، كل لاعبٍ يدرك دوره في الفريق، ويُدرك أهمية مساهمته"

وأكمل حديثه عن جناحه البرازيلي "راض عن أداء فينيسيوس، ولا زلنا في مراحلنا الأولى، وهناك طريق طويل يجب أن يشعر بأهميته في الفريق".

كما أثنى على الظهير ألفارو كاريراس القادم من بنفيكا البرتغالي خلال الانتقالات الصيفية: "كنت متفائلًا، لكن شخصيته وقدراته تفاجئني، لديه تركيز عال وأخطاء قليلة، ويتمتع بروح تنافسية عالية، إنه أمر مذهل كيف تأقلم بسرعة مع الفريق، ولدينا أيضًا فران جارسيا وفيرلاند ميندي في نفس المركز، لكن أداء كاريراس كان مميزًا".

وأعلن ألونسو عن جاهزية جود بيلينجهام وإدواردو كامافينجا للمشاركة أساسيا، بعد مشاركتهما لبعض الدقائق أمام إسبانيول في الجولة الماضية".

وأتم حديثه عن سياسة التدوير التي لم تشمل الثلاثي مبابي وكاريراس وتشاوميني الذين شاركوا في جميع المباريات الستة: "هؤلاء لاعبون مهمون، ولم نلعب سوى 6 مباريات حتى الآن، كل شيء سيأتي في وقته، لا تسألوني متى، الفترة حتى الآن قصيرة، وسنرى لاحقا".