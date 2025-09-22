سبورت ميدياسيت: يوفنتوس يستهدف ضم سافيتش بعد نهاية تعاقده مع الهلال

يستهدف نادي يوفنتوس ضم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط الهلال السعودي.

ويرتبط سافيتش بتعاقد مع الهلال حتى نهاية الموسم الجاري بعدما انتقل للفريق السعودي في 2023 مقابل 40 مليون يورو.

وكشف موقع سبورت ميدياسيت الإيطالي عن رغبة يوفنتوس في ضم اللاعب من الهلال سواء في يناير أو بعد نهاية تعاقده.

ولا يزال سافيتش صاحب الـ 30 عاما يخطط للعودة إلى أوروبا من جديد بعد ثلاث سنوات في السعودية.

وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس لا يمانع ضم اللاعب في يناير لكن مقابل مبلغ زهيد.

ويعتبر سافيتش من العناصر الرئيسية في تشكيل الهلال خلال الموسمين الماضيين.

ويسعى يوفنتوس للوصول إلى اتفاق مادي مع سافيتش لكن براتب أقل مما يحصل عليه مع الهلال.

وكان الهلال قد حصد 5 نقاط في أول ثلاث جولات بالدوري السعودي من انتصار وتعادلين.

أما يوفنتوس فيحتل صدارة الدوري الإيطالي مؤقتا برصيد 10 نقاط عقب مرور 4 جولات، وقبل مواجهة نابولي أمام بيزا مساء اليوم.