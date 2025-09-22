كأس إنتركونتيننتال - بيراميدز بالزي الأساسي.. وأهلي جدة بالطاقم الأخضر الكامل

أسفر الاجتماع الفني التنسيقي السابق لمباراة بيراميدز أمام أهلي جدة، عن خوض الفريق المصري المباراة بالزي الأساسي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة منافسه أهلي جدة في المباراة التي ستجمعهما غدا الثلاثاء في كأس إنتركونتيننتال.

ويرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس مرماه اللون الأصفر الكامل.

أما أهلي جدة فيرتدي قميصه الأساسي الأخضر الكامل، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأحمر الكامل.

وتغلب بيراميدز على أوكلاند بثلاثة أهداف دون مقابل ليصعد لمواجهة أهلي جدة على لقب كأس القارات الثلاث.

مباراة الهلال التي انتهت 3-3 بالدوري السعودي كانت التجربة الأخيرة لأهلي جدة قبل مواجهة بيراميدز في كأس إنتركونتينينتال.

ويستضيف أهلي جدة مباراته ضد بيراميدز على ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة مساء غدا الثلاثاء.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر.

وكشف فيفا عن إدارة الروماني إستيفان كوفاكس للمواجهة بين الفريقين.

وكان كوفاكس قد أدار نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة بين باريس سان جيرمان وإنتر والتي انتهت بفوز الفريق الفرنسي بخمسة أهداف دون مقابل.