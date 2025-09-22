عبد الله السعيد: أنا تحت أمر منتخب مصر ولن أتأخر أبدا.. وهذا اللاعب يشبه طريقة لعبي

كشف عبد الله السعيد لاعب وسط الزمالك عن استعداده للعودة إلى منتخب مصر والتراجع عن الاعتزال الدولي حال تم استدعائه في بطولة أمم إفريقيا أو كأس العالم.

وكانت مواجهة السودان في دور المجموعات بأمم إفريقيا 2022 آخر مباريات عبد الله السعيد رفقة المنتخب.

وقال عبد الله السعيد لاعب الزمالك عبر قناة صدى البلد: "تمثيل منتخب مصر شرف لأي لاعب وتضيف للجميع أيا كانت إنجازات اللاعب، وبالتأكيد إذا احتاجني منتخب بلدي في أي شيء لن أتأخر".

وكشف السعيد "أرى أن أحمد حمدي يشبه طريقة لعبي بشكل كبير في الزمالك".

وأوضح "أما ناصر ماهر طريقة لعبه مختلفة لأنه يعتمد على المراوغات بشكل أكبر".

وتابع "أميل إلى التدريب بشكل أكبر عن الإدارة بعد إعتزالي، لكن لم أحسم موقفي حتى الآن وأركز في فترتي الحالية".

واختتم عبد الله السعيد تصريحاته "أتمنى تحقيق إنجاز جماعي مع الزمالك لأن جماهيره تستحق أن تفرح بعد دعمه ومساندتنا بشكل دائم".

ولعب عبد الله السعيد -40 عاما- سبع مباريات مع الزمالك هذا الموسم في الدوري.

وساهم السعيد في ثلاثة أهداف إذ سجل هدفين وصنع هدفا.