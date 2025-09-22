رودري: أتمنى فوز يامال أو بيدري بالكرة الذهبية

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 12:49

كتب : FilGoal

رودري ومحمد صلاح

اختار الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، خلفيته للتتويج بجائزة بالون دور لأفضل لاعب في العالم 2025.

رودري هيرنانديز

النادي : مانشستر سيتي

وتوج رودري لاعب وسط مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا بالنسخة الأخيرة من الكرة الذهبية والتي كانت في 2024.

وقال رودري في تصريحات لصحيفة آس الإسبانية عقب مباراة مانشستر سيتي أمام أرسنال: "آمل أن يتمكن لامين يامال أو بيدري من الفوز بها".

أخبار متعلقة:
رودري: لا يمكننا التفكير في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي مؤتمر جوارديولا: لا أعلم مدى جاهزية رودري لمباراة أرسنال رودري: أنا لست ميسي.. وهذه هي الحقيقة

وتعادل أرسنال ومانشستر سيتي بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب الإمارات.

وعبر رودري عن رغبته في رؤية إسباني آخر يتوج بالكرة الذهبية.

ويتواجد الثنائي الإسباني في القائمة المرشحة من 30 لاعبا للتتويج بالكرة الذهبية.

وأكمل رودري "سأشاهد الحفل على التليفزيون، وآمل أن يفوز بها زميل في المنتخب الإسباني، لامين يامال أو بيدري، إنه احتفال بكرة القدم، وأتمنى أن يفوز الأفضل".

وفي حالة تتويج لاعب إسباني بالكرة الذهبية ستكون المرة الأولى في التاريخ التي يحقق فيها لاعبان إسبان الكرة الذهبية لموسمين على التوالي.

وأتم لاعب وسط إسبانيا "سيكون ذلك مذهلاً، وسيكشف الكثير عن الوضع الحالي لكرة القدم الإسبانية، نأمل أن يكون الأمر كذلك، وأن يكون هناك المزيد في المستقبل، لأننا نمر بفترة رائعة للغاية".

الكرة الذهبية رودري بيدري لامين يامال
نرشح لكم
سبورت ميدياسيت: يوفنتوس يستهدف ضم سافيتش بعد نهاية تعاقده مع الهلال في نفس توقيت حفل الكرة الذهبية.. غياب ديمبيلي عن قائمة سان جيرمان أمام مارسيليا طريقة التصويت ومعايير اختيار الأفضل في العالم.. من يتوج بالكرة الذهبية؟ "صلاح من أجل الحلم".. موعد حفل الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة مواعيد مباريات الإثنين 22 سبتمبر 2025.. ثلاث مواجهات بالدوري المصري وكلاسيكو فرنسا فك شراكة تفوق تاريخي.. إنتر يتجاوز ساسولو بثنائية رسالة التوأم حسن لدعم محمد صلاح قبل حفل الكرة الذهبية تألق العائدين من العقاب مستمر.. برشلونة يهزم خيتافي ويواصل مطاردة ريال مدريد
أخر الأخبار
مؤتمر ألونسو: لم أفكر في بالون دور كثيرا.. وهذا اللاعب فاجأني 2 دقيقة | الدوري الإسباني
سبورت ميدياسيت: يوفنتوس يستهدف ضم سافيتش بعد نهاية تعاقده مع الهلال 51 دقيقة | سعودي في الجول
تقارير: مخاوف من إصابة مادويكي في الرباط الصليبي ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس إنتركونتيننتال - بيراميدز بالزي الأساسي.. وأهلي جدة بالطاقم الأخضر الكامل ساعة | سعودي في الجول
عبد الله السعيد: أنا تحت أمر منتخب مصر ولن أتأخر أبدا.. وهذا اللاعب يشبه طريقة لعبي ساعة | الدوري المصري
في نفس توقيت حفل الكرة الذهبية.. غياب ديمبيلي عن قائمة سان جيرمان أمام مارسيليا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
رودري: أتمنى فوز يامال أو بيدري بالكرة الذهبية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية: أهلي جدة يتواصل مع عدد من القنوات الفضائية لمحاولات نقل مباراة بيراميدز 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 خبر في الجول – بعد إصابة إمام عاشور.. سلبية عينة لاعبي الأهلي 3 الأهلي: إصابة إمام عاشور بفيروس A 4 خبر في الجول - عقبة وحيدة في مفاوضات الأهلي مع أورس فيشر
/articles/513903/رودري-أتمنى-فوز-يامال-أو-بيدري-بالكرة-الذهبية