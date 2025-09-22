رودري: أتمنى فوز يامال أو بيدري بالكرة الذهبية

اختار الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، خلفيته للتتويج بجائزة بالون دور لأفضل لاعب في العالم 2025.

رودري هيرنانديز النادي : مانشستر سيتي

وتوج رودري لاعب وسط مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا بالنسخة الأخيرة من الكرة الذهبية والتي كانت في 2024.

وقال رودري في تصريحات لصحيفة آس الإسبانية عقب مباراة مانشستر سيتي أمام أرسنال: "آمل أن يتمكن لامين يامال أو بيدري من الفوز بها".

وتعادل أرسنال ومانشستر سيتي بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب الإمارات.

وعبر رودري عن رغبته في رؤية إسباني آخر يتوج بالكرة الذهبية.

ويتواجد الثنائي الإسباني في القائمة المرشحة من 30 لاعبا للتتويج بالكرة الذهبية.

وأكمل رودري "سأشاهد الحفل على التليفزيون، وآمل أن يفوز بها زميل في المنتخب الإسباني، لامين يامال أو بيدري، إنه احتفال بكرة القدم، وأتمنى أن يفوز الأفضل".

وفي حالة تتويج لاعب إسباني بالكرة الذهبية ستكون المرة الأولى في التاريخ التي يحقق فيها لاعبان إسبان الكرة الذهبية لموسمين على التوالي.

وأتم لاعب وسط إسبانيا "سيكون ذلك مذهلاً، وسيكشف الكثير عن الوضع الحالي لكرة القدم الإسبانية، نأمل أن يكون الأمر كذلك، وأن يكون هناك المزيد في المستقبل، لأننا نمر بفترة رائعة للغاية".