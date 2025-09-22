الرياضية: أهلي جدة يتواصل مع عدد من القنوات الفضائية لمحاولات نقل مباراة بيراميدز

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 12:29

كتب : FilGoal

فرانك كيسييه - أهلي جدة

لا تزال إدارة نادي أهلي جدة تحاول حل أزمة بث مباراة الفريق أمام بيراميدز على كأس القارات الثلاث، فضائيا.

ويستعد بيراميدز لمواجهة منافسه أهلي جدة في المباراة التي ستجمعهما غدا الثلاثاء المقبل في كأس إنتركونتيننتال.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن أهلي جدة تواصل مع عدد من القنوات الفضائية من أجل نقل مباراة الفريق أمام بيراميدز.

أخبار متعلقة:
صحيفة اليوم: يايسله يجري عدد من التغييرات على تشكيل أهلي جدة أمام بيراميدز كأس إنتركونتيننتال - حكم نهائي أبطال أوروبا يدير مواجهة بيراميدز أمام أهلي جدة فيفا يوافق على طلب جماهير أهلي جدة قبل مواجهة بيراميدز الرياضية: بيراميدز يشتري 1500 تذكرة لمباراة أهلي جدة.. ورابطة الزمالك حاضرة

وأشار التقرير إلى أن إدارة أهلي جدة قدمت وعودا بتسهيل التواصل مع فيفا وإتمام المخاطبات الرسمية بما يُسرع إجراءات الحصول على حقوق البث.

ويأتي ذلك بعد تعرض نادي أهلي جدة لضغط جماهيري واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بضرورة وجود ناقل فضائي.

وكانت منصة "شاهد" قد حصلت على الحقوق الرقمية للمباراة، كما سيتم بث المباراة عالميا عبر منصة DAZN وقناة فيفا عبر يوتيوب.

وتغلب بيراميدز على أوكلاند بثلاثة أهداف دون مقابل ليصعد لمواجهة أهلي جدة على لقب كأس القارات الثلاث.

مباراة الهلال التي انتهت 3-3 بالدوري السعودي كانت التجربة الأخيرة لأهلي جدة قبل مواجهة بيراميدز في كأس إنتركونتينينتال.

ويستضيف أهلي جدة مباراته ضد بيراميدز على ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة مساء غدا الثلاثاء.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر.

وكشف فيفا عن إدارة الروماني إستيفان كوفاكس للمواجهة بين الفريقين.

وكان كوفاكس قد أدار نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة بين باريس سان جيرمان وإنتر والتي انتهت بفوز الفريق الفرنسي بخمسة أهداف دون مقابل.

أهلي جدة بيراميدز كأس إنتركونتيننتال
نرشح لكم
سبورت ميدياسيت: يوفنتوس يستهدف ضم سافيتش بعد نهاية تعاقده مع الهلال كأس إنتركونتيننتال - بيراميدز بالزي الأساسي.. وأهلي جدة بالطاقم الأخضر الكامل صحيفة اليوم: يايسله يجري عدد من التغييرات على تشكيل أهلي جدة أمام بيراميدز الرياضية: الهلال يقرر قيد ليوناردو في القائمة المحلية بدلا من كانسيلو تقرير: نواف العقيدي يغيب عن مواجهة النصر ضد اتحاد جدة الهلال السعودي يعلن تفاصيل إصابة مالكوم ومدة غيابه فيفا يوافق على طلب جماهير أهلي جدة قبل مواجهة بيراميدز الرياضية: بيراميدز يشتري 1500 تذكرة لمباراة أهلي جدة.. ورابطة الزمالك حاضرة
أخر الأخبار
سبورت ميدياسيت: يوفنتوس يستهدف ضم سافيتش بعد نهاية تعاقده مع الهلال 30 دقيقة | سعودي في الجول
تقارير: مخاوف من إصابة مادويكي في الرباط الصليبي 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس إنتركونتيننتال - بيراميدز بالزي الأساسي.. وأهلي جدة بالطاقم الأخضر الكامل ساعة | سعودي في الجول
عبد الله السعيد: أنا تحت أمر منتخب مصر ولن أتأخر أبدا.. وهذا اللاعب يشبه طريقة لعبي ساعة | الدوري المصري
في نفس توقيت حفل الكرة الذهبية.. غياب ديمبيلي عن قائمة سان جيرمان أمام مارسيليا ساعة | الكرة الأوروبية
رودري: أتمنى فوز يامال أو بيدري بالكرة الذهبية ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية: أهلي جدة يتواصل مع عدد من القنوات الفضائية لمحاولات نقل مباراة بيراميدز 2 ساعة | سعودي في الجول
طريقة التصويت ومعايير اختيار الأفضل في العالم.. من يتوج بالكرة الذهبية؟ 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 خبر في الجول – بعد إصابة إمام عاشور.. سلبية عينة لاعبي الأهلي 3 الأهلي: إصابة إمام عاشور بفيروس A 4 خبر في الجول - عقبة وحيدة في مفاوضات الأهلي مع أورس فيشر
/articles/513902/الرياضية-أهلي-جدة-يتواصل-مع-عدد-من-القنوات-الفضائية-لمحاولات-نقل-مباراة-بيراميدز