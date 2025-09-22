الرياضية: أهلي جدة يتواصل مع عدد من القنوات الفضائية لمحاولات نقل مباراة بيراميدز

لا تزال إدارة نادي أهلي جدة تحاول حل أزمة بث مباراة الفريق أمام بيراميدز على كأس القارات الثلاث، فضائيا.

ويستعد بيراميدز لمواجهة منافسه أهلي جدة في المباراة التي ستجمعهما غدا الثلاثاء المقبل في كأس إنتركونتيننتال.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن أهلي جدة تواصل مع عدد من القنوات الفضائية من أجل نقل مباراة الفريق أمام بيراميدز.

وأشار التقرير إلى أن إدارة أهلي جدة قدمت وعودا بتسهيل التواصل مع فيفا وإتمام المخاطبات الرسمية بما يُسرع إجراءات الحصول على حقوق البث.

ويأتي ذلك بعد تعرض نادي أهلي جدة لضغط جماهيري واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بضرورة وجود ناقل فضائي.

وكانت منصة "شاهد" قد حصلت على الحقوق الرقمية للمباراة، كما سيتم بث المباراة عالميا عبر منصة DAZN وقناة فيفا عبر يوتيوب.

وتغلب بيراميدز على أوكلاند بثلاثة أهداف دون مقابل ليصعد لمواجهة أهلي جدة على لقب كأس القارات الثلاث.

مباراة الهلال التي انتهت 3-3 بالدوري السعودي كانت التجربة الأخيرة لأهلي جدة قبل مواجهة بيراميدز في كأس إنتركونتينينتال.

ويستضيف أهلي جدة مباراته ضد بيراميدز على ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة مساء غدا الثلاثاء.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر.

وكشف فيفا عن إدارة الروماني إستيفان كوفاكس للمواجهة بين الفريقين.

وكان كوفاكس قد أدار نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة بين باريس سان جيرمان وإنتر والتي انتهت بفوز الفريق الفرنسي بخمسة أهداف دون مقابل.