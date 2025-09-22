طريقة التصويت ومعايير اختيار الأفضل في العالم.. من يتوج بالكرة الذهبية؟

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر 2025 حفل التتويج بالكرة الذهبية.

ويشهد الحفل عدد من الجوائز المختلفة أبرزها جائزة أفضل لاعب في العالم بالموسم الماضي.

وينافس صلاح على جائزة اللاعب الأفضل في العالم مع 29 لاعبا.

وكشفت فرانس فوتبول عن تفاصيل التصويت لاختيار أفضل لاعب في العالم.

وتقرر لجنة من 100 صحفي اختيار الأفضل في العالم وصاحب الكرة الذهبية، فيما تقرر لجنة من 50 صحفي جائزة الكرة الذهبية للسيدات.

ويقدم كل صحفي قائمة بأفضل 10 لاعبين، ويحصل كل لاعب على نقاط حسب مركزه.

يحصل اللاعب صاحب المركز الأول على 15 نقطة، و12 نقطة للثاني، و10 نقاط للثالث، و8 نقاط للرابع، و7 للخامس، و5 للسادس، و4 للسابع، و 3 للثامن، ونقطتان للتاسع، ونقطة واحدة للعاشر.

ويحصل اللاعب الذي فاز بأكبر عدد من النقاط على جائزة الكرة الذهبية.

ويعتمد التصويت على 3 معايير أساسية، وهم الأداء الفردي وتأثير اللاعب، والأداء الجماعي والسجل التراكمي خلال الموسم، واللعب النظيف.

وتمنح فرانس فوتبول عدد من الجوائز، كالتالي:

جائزة كوبا للسيدات لأفضل لاعبة تحت 21 سنة (5 مرشحات)

كأس كوبا للرجال لأفضل لاعب تحت 21 سنة (10 مرشحين)

جائزة ياشين للسيدات لأفضل حارسة مرمى (5 مرشحات)

كأس ياشين للرجال لأفضل حارس مرمى (10 مرشحين)

جائزة كرويف لأفضل مدرب كرة قدم للسيدات (5 مرشحين)

جائزة كرويف لأفضل مدرب للرجال (5 مرشحين)

أفضل نادي نسائي للموسم (5 مرشحين)

أفضل نادي للرجال في الموسم (5 مرشحين)

جائزة الكرة الذهبية للسيدات لأفضل لاعبة في العالم (30 مرشحة)

جائزة الكرة الذهبية للرجال لأفضل لاعب في العالم (30 مرشحًا)