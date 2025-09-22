صحيفة اليوم: يايسله يجري عدد من التغييرات على تشكيل أهلي جدة أمام بيراميدز

يُجري الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق أهلي جدة عدد من التغييرات على تشكيل الفريق أمام بيراميدز.

ويستعد بيراميدز لمواجهة منافسه أهلي جدة في المباراة التي ستجمعهما غدا الثلاثاء المقبل في كأس إنتركونتيننتال.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية أن هناك عدد من التغييرات سوف تتم على تشكيل أهلي جدة ضد بيراميدز.

ومن المنتظر أن يتواجد ماتيو دامس في مركز الظهير الأيسر بالإضافة لعودة جالينو بعد تعافيه من الإصابة.

وتغلب بيراميدز على أوكلاند بثلاثة أهداف دون مقابل ليصعد لمواجهة أهلي جدة على لقب كأس القارات الثلاث.

مباراة الهلال التي انتهت 3-3 بالدوري السعودي كانت التجربة الأخيرة لأهلي جدة قبل مواجهة بيراميدز في كأس إنتركونتينينتال.

ويستضيف أهلي جدة مباراته ضد بيراميدز على ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة مساء غدا الثلاثاء.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر.

وكشف فيفا عن إدارة الروماني إستيفان كوفاكس للمواجهة بين الفريقين.

وكان كوفاكس قد أدار نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة بين باريس سان جيرمان وإنتر والتي انتهت بفوز الفريق الفرنسي بخمسة أهداف دون مقابل.