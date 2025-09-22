الرياضية: الهلال يقرر قيد ليوناردو في القائمة المحلية بدلا من كانسيلو

قرر نادي الهلال السعودي إلغاء فكرة التعاقد مع مهاجم أجنبي بعد إعادة قيد البرازيلي ماركوس ليوناردو في القائمة المحلية.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن إدارة الهلال كانت تخطط لإبرام صفقة مهاجم أجنبي تحت 21 عاما قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الخاصة بهذه الفئة يوم الثلاثاء المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى تراجع إدارة الهلال عن هذه الخطوة بعد أن استقرت على تسجيل البرازيلي ليوناردو في القائمة المحلية بدلا من البرتغالي جواو كانسيلو الظهير الأيمن.

وكشف الهلال عن غياب كانسيلو لمدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع، وذلك بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

وتعرض كانسيلو للإصابة في مباراة الهلال والدحيل القطري ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وسيخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال هذه المدة قبل العودة للملاعب من جديد.

هذه الإصابة ليست الأولى، بل هي حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الغيابات التي طاردت النجم البرتغالي منذ وصوله إلى الهلال، قادما من مانشستر سيتي صيف 2024.

على مدار مسيرته مع الهلال، غاب كانسيلو عن 12 مباراة، بسبب إصابات عضلية متكررة، أبرزها تمزق في الفخذ أبعده 46 يومًا.

وعاد شبح الإصابة ليضرب كانسيلو في أبريل الماضي، ليغيب عن نصف نهائي دوري الأبطال أمام أهلي جدة، إلى جانب 5 مباريات دوري أخرى شهدت تفوق الهلال في 4 وتعادله في واحدة.

وتضم قائمة الهلال في خانة المواليد حاليًا الجناح البرازيلي كايو سيزار، صاحب الـ 21 عامًا، والمدافع التركي يوسف أكتشيشيك صاحب الـ19 عامًا القادم من فنربشخة، وحارس المرمى الفرنسي ماتيو باتويي البالغ من العمر 21 عامًا، المنضم من أولمبيك ليون.