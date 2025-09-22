الرياضية: الهلال يقرر قيد ليوناردو في القائمة المحلية بدلا من كانسيلو

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 11:51

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - الهلال - ليوناردو - روبن دياز

قرر نادي الهلال السعودي إلغاء فكرة التعاقد مع مهاجم أجنبي بعد إعادة قيد البرازيلي ماركوس ليوناردو في القائمة المحلية.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن إدارة الهلال كانت تخطط لإبرام صفقة مهاجم أجنبي تحت 21 عاما قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الخاصة بهذه الفئة يوم الثلاثاء المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى تراجع إدارة الهلال عن هذه الخطوة بعد أن استقرت على تسجيل البرازيلي ليوناردو في القائمة المحلية بدلا من البرتغالي جواو كانسيلو الظهير الأيمن.

أخبار متعلقة:
الهلال السعودي يعلن تفاصيل إصابة مالكوم ومدة غيابه الهلال يعلن مدة غياب كانسيلو منافس بيراميدز - توني: أظهرنا شخصيتنا القوية أمام الهلال

وكشف الهلال عن غياب كانسيلو لمدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع، وذلك بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

وتعرض كانسيلو للإصابة في مباراة الهلال والدحيل القطري ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وسيخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال هذه المدة قبل العودة للملاعب من جديد.

هذه الإصابة ليست الأولى، بل هي حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الغيابات التي طاردت النجم البرتغالي منذ وصوله إلى الهلال، قادما من مانشستر سيتي صيف 2024.

على مدار مسيرته مع الهلال، غاب كانسيلو عن 12 مباراة، بسبب إصابات عضلية متكررة، أبرزها تمزق في الفخذ أبعده 46 يومًا.

وعاد شبح الإصابة ليضرب كانسيلو في أبريل الماضي، ليغيب عن نصف نهائي دوري الأبطال أمام أهلي جدة، إلى جانب 5 مباريات دوري أخرى شهدت تفوق الهلال في 4 وتعادله في واحدة.

وتضم قائمة الهلال في خانة المواليد حاليًا الجناح البرازيلي كايو سيزار، صاحب الـ 21 عامًا، والمدافع التركي يوسف أكتشيشيك صاحب الـ19 عامًا القادم من فنربشخة، وحارس المرمى الفرنسي ماتيو باتويي البالغ من العمر 21 عامًا، المنضم من أولمبيك ليون.

الهلال كانسيلو ماركوس ليوناردو
نرشح لكم
مؤتمر يايسله: بيراميدز يمتلك عناصر مميزة.. وسنتدارك أخطاء المباراتين السابقتين سبورت ميدياسيت: يوفنتوس يستهدف ضم سافيتش بعد نهاية تعاقده مع الهلال كأس إنتركونتيننتال - بيراميدز بالزي الأساسي.. وأهلي جدة بالطاقم الأخضر الكامل الرياضية: أهلي جدة يتواصل مع عدد من القنوات الفضائية لمحاولات نقل مباراة بيراميدز صحيفة اليوم: يايسله يجري عدد من التغييرات على تشكيل أهلي جدة أمام بيراميدز تقرير: نواف العقيدي يغيب عن مواجهة النصر ضد اتحاد جدة الهلال السعودي يعلن تفاصيل إصابة مالكوم ومدة غيابه فيفا يوافق على طلب جماهير أهلي جدة قبل مواجهة بيراميدز
أخر الأخبار
ساهم في الثنائية التاريخية.. فادلو ديفيدز مديرا فنيا لـ الرجاء المغربي 14 دقيقة | الوطن العربي
صلاح: مانشستر سيتي منافسنا المباشر.. واستقبالنا لأهداف كثيرة ليس مؤشر جيد 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري - فاركو (0)-(0) المصري.. شيكا يتألق من جديد 51 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل المصري - بامبو أساسي لأول مرة.. وغياب منذر طمين أمام فاركو ساعة | الدوري المصري
كأس إنتركونتيننتال - رابطة الزمالك في السعودية تنفي شراء تذاكر مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة ساعة | الدوري المصري
مؤتمر يايسله: بيراميدز يمتلك عناصر مميزة.. وسنتدارك أخطاء المباراتين السابقتين ساعة | كأس العالم للأندية
برشلونة يعلن خضوع جافي لمنظار على الركبة 2 ساعة | الدوري الإسباني
برشلونة يعلن غياب فيرمين لوبيز لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 خبر في الجول – بعد إصابة إمام عاشور.. سلبية عينة لاعبي الأهلي 3 الأهلي: إصابة إمام عاشور بفيروس A 4 خبر في الجول - عقبة وحيدة في مفاوضات الأهلي مع أورس فيشر
/articles/513899/الرياضية-الهلال-يقرر-قيد-ليوناردو-في-القائمة-المحلية-بدلا-من-كانسيلو