كأس إنتركونتيننتال - حكم نهائي أبطال أوروبا يدير مواجهة بيراميدز أمام أهلي جدة

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 11:50

كتب : محمد سمير

إستفان كوفاكس

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم تحكيم مواجهة بيراميدز أمام أهلي جدة السعودي على كأس القارات الثلاث ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

ويستضيف أهلي جدة مباراته ضد بيراميدز على ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة مساء غدا الثلاثاء.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر.

وكشف فيفا عن إدارة الروماني إستيفان كوفاكس للمواجهة بين الفريقين.

وسبق وأن أدار كوفاكس مواجهتين في مصر، بينهم مباراة لصالح بيراميدز نفسه في كأس مصر 2022.

وتغلب وقتها الأهلي على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات كأس مصر.

كما أدار في مارس 2019 مواجهة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري وانتهت بالتعادل السلبي.

وكان كوفاكس قد أدار نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة بين باريس سان جيرمان وإنتر والتي انتهت بفوز الفريق الفرنسي بخمسة أهداف دون مقابل.

ويبلغ كوفاكس من العمر 41 عاما وبدأ التحكيم الدولي بداية من 2010.

وهذا الموسم أدار كوفاكس 8 مباريات بينهم 3 في دوري أبطال أوروبا.

