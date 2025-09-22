لاعب من كل فريق.. المهددون بالإيقاف قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أسبوع يفصلنا عن مواجهة قمة الدوري المصري المرتقبة بين الأهلي والزمالك.

ويستضيف الأهلي فريق الزمالك في تمام الثامنة من مساء يوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2025 ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري.

وقبل انطلاق الجولة الثامنة بداية من اليوم الإثنين وحتى الأربعاء، مهدد كل فريق من الأهلي والزمالك عن غياب لاعب بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وكان الثنائي خوان بيزيرا ومحمود بن تايك قد تحصلا على البطاقة الصفراء الثالثة أمام الإسماعيلي، ليغيب الثنائي بذلك عن مواجهة الجونة المقبل على أن يعود أمام الأهلي.

المهددون بالإيقاف عن القمة بسبب البطاقات الصفراء

- محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي مهدد بالإيقاف عن مباراة القمة حال حصوله على بطاقة صفراء خلال مواجهة الأهلي ضد حرس الحدود.

وكان تريزيجيه قد تحصل على بطاقتين صفراوتين أمام كل من مودرن سبورت في الجولة الافتتاحية وبيراميدز في الجولة الخامسة.

وبذلك حال تحصل تريزيجيه على بطاقة صفراء أمام حرس الحدود سوف يتأكد غيابه عن مواجهة القمة.

وخاض تريزيجيه مباريات الأهلي الستة في الدوري هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين بآخر مباراتين.

- حسام عبد المجيد لاعب الزمالك مهدد بالإيقاف هو الآخر عن مباراة القمة حال حصل على بطاقة صفراء خلال مواجهة الزمالك أمام الجونة.

وكان حسام عبد المجيد قد تحصل على بطاقتين صفراوتين بآخر جولتين أمام كل من المصري والإسماعيلي على الترتيب.

وبذلك حال تحصل عبد المجيد على بطاقة صفراء أمام الجونة سوف يتأكد غيابه عن مواجهة القمة.

وخاض عبد المجيد مباريات الزمالك السبعة في الدوري هذا الموسم بشكل كامل.

ويلعب الأهلي أمام حرس الحدود على استاد الكلية الحربية في تمام الخامسة من مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة.

بينما يواجه الزمالك فريق الجونة على استاد القاهرة في تمام الثامنة مساء ضمن منافسات نفس الجولة.

وينفرد الزمالك بصدارة الترتيب برصيد 16 نقطة بعد خوض 7 مباريات، بينما الأهلي في المركز العاشر برصيد 9 نقاط من ست مباريات خاضهم الفريق.